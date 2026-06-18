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Torneo di Maclodio, la diretta dell’ottava serata

Prevista un’altra eliminazione: chi perde tra Imbalplast Soncino e AC Costruzioni edili Colonna/Bmg riparazioni dovrà salutare la competizione
Marco Zanetti
Un momento di gioco - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
Un momento di gioco - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Nuovo appuntamento, l’ottavo, con il 47° Gran Notturno di Maclodio. Da un lato – fruibile in questa pagina con relativa telecronaca – si gioca una partita che estrometterà dalla competizione la perdente: quella tra Imbalplast Soncino e AC Costruzioni edili Colonna/Bmg riparazioni, in campo dalle 21.10 dopo il torneo dei piccoli (trasmesso in streaming a partire dalle 20.30).

L’altra sfida

Alle 22 la scena sarà invece di Autodemolizioni Buffoli/Concessionaria Diesel 80/Carrozzeria Grazioli/La Torre Case Trenzano e Caffè Ambrosia/Polo glass/Sottotiro Lograto: solo chi esce con le braccia al cielo dallo scontro potrà continuare il cammino immacolato (ovvero senza ko all’attivo) verso la qualificazione alle semifinali da disputarsi il 26 giugno (andata) e 29 giugno (ritorno) prossimi.

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