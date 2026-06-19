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Torneo di Maclodio 2026, la diretta della nona serata

La corsa verso il titolo del 47° Gran Notturno di Maclodio è sempre più dura: stasera per il nono dei 16 appuntamenti in programma sono previste due eliminazioni
Marco Zanetti
Una fase di gioco - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
Una fase di gioco - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

La corsa verso il titolo del 47° Gran Notturno di Maclodio è sempre più dura. Non a caso, stasera per il nono dei 16 appuntamenti in programma, sono previste ben due eliminazioni per assottigliare ulteriormente l’elenco delle pretendenti al titolo. In particolare, la modalità per individuare la quinta e la sesta squadra che abbandoneranno definitivamente il torneo è declinata in due scontri diretti.


Anticipato dalla sfida dei più piccoli tra Union Brescia e FC Voluntas (trasmessa in streaming su questa pagina a partire dalle 20.30), il primo match degli adulti oppone i frizzanti interpreti di Alice costruzioni Imr Refrattari Chiari (con la verve offensiva di Duda, Spaneshi e Vitari) opposti a Autodemolizioni Buffoli/Concessionaria Diesel 80/Carrozzeria Grazioli/La Torre Case Trenzano, dove Scaglia e Soci desiderano cancellare il passo falso in cui sono incappati nemmeno 24 ore fa per puntare a centrare poi l’accesso alla semifinale.

Un obiettivo, questo, che tengono nel mirino anche gli interpreti di Alta Serbatoi Brescia nonché i campioni in carica dell’Immobiliare ML Castrezzato. Agguerrite al punto giusto, è facile immaginare che le formazioni in questione, in azione dalle 22, diano il massimo sul manto erboso della piccola «Bombonera» dell’oratorio del paese per restare nel tabellone.

Gli ingredienti per un match intenso e d’alta qualità, insomma, ci sono tutti. Basta scorrere l’elenco dei calciatori per averne riprova: da un lato si schiera il collaudato gruppo composto sull’asse Cellatica-Valtrompia-Virtus Aurora Travagliato da Russo, formato da Cirelli, Capelli, Massardi, Signorini e Perotta; dall’altro capitan Lleshaj guida i suoi compagni, tra cui figurano Offredi, Paris, Orellana Cruz, Bertuzzi e Quarena. Non resta solo di scoprire chi avrà la meglio.

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