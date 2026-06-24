Ultima chiamata. Ci sono ancora due biglietti da assegnare stasera per le semifinali del 47° Gran Notturno di Maclodio, le cui gare si giocano domani (andata) e lunedì (ritorno). Il pass va dunque alla vincente del match odierno delle 21.10 fra i campioni in carica di Immobiliare ML Castrezzato e i giovani frizzanti di Lancellotti Bi-Elle Forklift/Contesini Materiali edili/Fildent Gavardo. Sarà possibile seguire la partita in diretta streaming sul sito web del Giornale di Brescia. Stesso discorso, poi, per Imbalplast Soncino e Caffè Ambrosia/Pologlass/Ristorante Sottotiro Lograto, in azione dalle 22.
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Torneo di Maclodio 2026, la diretta della dodicesima serata
Le partite di stasera assegnano gli ultimi due posti per le semifinali di domani e lunedì. La diretta in diretta streaming sul sito del Giornale di Brescia
Marco Zanetti
Un'azione di gioco della prima serata del torneo - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
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