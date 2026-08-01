Terza, Sarezzo: potrebbe essere la stagione della svolta

Quattro anni di Terza categoria tra alti e bassi in attesa della svolta che potrebbe arrivare nella prossima stagione. All’Ac Sarezzo 2023 ne sono convinti perché la squadra, rinnovata quasi radicalmente al mercato estivo dall’allenatore e direttore sportivo Marco Bettinsoli sembra avere le carte in regola per giocarsela con le altre formazioni più quotate della categoria. Il presidente Cristian Resinelli, che ha dato via a questa creatura insieme ad altri soci quattro stagioni fa ha la fortuna di avere attorno a sé un gruppo di dirigenti quasi esclusivamente di Sarezzo, pronto a dargli una mano, rinnovato nel tempo e soprattutto motivato.
Le parole
«Vorrei ringraziare prima di tutto queste persone che tanto si stanno spendendo per la società per dare la possibilità ai ragazzi di giocare nel loro comune. Non è cosa da poco. E un ringraziamento va anche al nostro mister, che è rimasto volentieri con noi e si è dato molto da fare per allestire la squadra». Bettinsoli, ex giocatore che ha fatto del temperamento in campo una delle sue doti migliori, avrà al suo fianco come vice Valerio «Gepi» Archetti, personaggio molto noto nel Comune saretino per le sue molteplici attività soprattutto di volontariato.
«Vincere sempre e comunque – annuncia il l’allenatore - è il mio motto da sempre. Cercheremo di coniugare questo verbo il più possibile perché abbiamo le potenzialità per fare qualcosa di notevole». Della rosa che aveva dato origine all’Ac Sarezzo sono rimasti solo in tre, Leonardo e Jacopo Marino, Axel Vaccari; poche le conferme (otto) rispetto alla scorsa stagione, ben 15 i neo acquisti tra ragazzi giovani ed elementi esperti provenienti da diverse società. «Si tratta di un compito per me nuovo rispetto a quella che è stata la mia carriera - conclude Bettinsoli -, un compito che ho cominciato a svolgere con passione nella seconda parte della scorsa stagione. Mi sento carico ed entusiasta, ho tanta voglia di mettermi a disposizione della società per costruire un gruppo fatto di uomini veri».
Organigramma
Presidente: Cristian Resinelli
Allenatore: Marco Bettinsoli
La rosa
Portieri: Luca Archetti (1988), Giovanni Faganio (2005), Giulio Sguerzo (2002).
Difensori: Matteo Bazzani (1992), Giacomo Bettinsoli (2003), Giacomo Clamer (2002), Luca Franzoni (1999), Luca Longo (2001), Manuel Maggi (2004), Mattia Pelizzari (2002), Axel Vaccari (2003).
Centrocampisti: Davide Bonometti (2004), Mohammed El Hassani (’93), Himad Husejnovic (2010), Leonardo Marino (2002), Michele Mensah (2005), Waly Mensi (2006), Matteo Sarasini (2005), Enrico Vargiù (2005).
Attaccanti: Domenico Aguì (2002), Salif Bara (’96), Nicolò Giacomelli (2003), Jacopo Marino (2000), Gabriele Zoli (2006).