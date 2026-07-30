Terza categoria, Alta Valsabbia: sudare per la maglia

Voglia di fare, desiderio di crescere ed entusiasmo da vendere: grazie a questi presupposti nasce la prima squadra dell'Alta Valsabbia, che si presenta per la prima volta ai nastri di partenza del campionato di Terza Categoria. Una società nata nel luglio del 2014 per volere del presidente Giuliano Bertelli, con l'obiettivo di rilanciare il calcio giovanile a Vestone. Dodici anni dopo, per dare uno sbocco agli oltre cento ragazzi della cantera (dai 5 ai 17 anni), la dirigenza biancoblù, che ad aprile ha stretto un accordo con Nuova Valsabbia ed Odolo per fondare una Juniores condivisa, ha scelto di creare una prima squadra.
Le parole
Un passo importante per un club che sta diventando il punto di riferimento calcistico dell'Alta Valle: «Si parte con grande entusiasmo - ha affermato Bertelli durante la presentazione, avvenuta sul campo sintetico di ultima generazione della frazione di Mocenigo -; sappiamo che gli ostacoli saranno tanti e la strada sarà lunghissima. Con la voglia di fare di queste persone, però, cominciamo con il piede giusto. Siamo riusciti a creare una prima squadra composta soprattutto da elementi del posto, la maggior parte dei quali cresciuti nel nostro settore giovanile. L'obiettivo? Si scende sempre in campo per vincere, ma l'importante è sudare la maglia. In ogni caso questi ragazzi dovranno essere da esempio, perché prima di tutto vengono i valori».
La squadra
La squadra è stata costruita nel giro di tre settimane, grazie al lavoro del direttore sportivo Walter Zambelli con la collaborazione di Paolo Zontini: «Mi ha convinto il progetto di puntare sui ragazzi del territorio - afferma il diesse -; ora che la struttura merita, grazie ai lavori che sono stati fatti di recente, vogliamo riportare la gente di Vestone al campo, la domenica. La sceltadell’allenatore? Ho piena fiducia in lui, è bravo a lavorare con i giovani. Abbiamo allestito un buon gruppo dal punto di vista umano. Per quanto riguarda l’aspetto tecnico, vedo grandi margini di crescita. Ho tanta fiducia». Alla guida della squadra c’è Fiorenzo Bonera, originario proprio di Vestone, ora di casa ad Anfo. Tecnico dal 2000, ha sempre allenato in Trentino: «Le sensazioni sono molto buone. Io sono contento di tornare ad allenare qui dopo tanti anni fuori regione. Il gruppo è nuovo, ma conosco alcuni giocatori: ho già avuto Manuel Usardi e Dennis Fusi, mentre altri sono miei studenti (Bonera è un insegnante al Polivalente di Idro, ndr). Ci sono tante incognite, anche perché non conosciamo ancora il girone e le avversarie, ma mi auguro di poter lottare per un posto nei play off. Sicuramente non dovranno mancare umiltà, sacrificio e lavoro». Preparazione al via il 17 agosto: sono previste amichevoli con le prime squadre di Odolo e Rovato, e con la Juniores del Lodrino.
Organigramma
Presidente: Giuliano Bertelli
Direttore sportivo: Walter Zambelli
Allenatore: Fiorenzo Bonera
Rosa
Portieri: Enrico Tomasini (2006, U21 Odolo), Nicola Zontini (2004, Roè Volciano).
Difensori: Edoardo Ferremi (2007, U21 Odolo), Dennis Fusi (1986, Cimego), Michael Ghisetti (2006, Odolo), Nicolò Pezzottini (2002, U21 Odolo), Giuseppe Righetti (2004, Csi), Gabriele Testa (2006, U21 Odolo), Thomas Leviti (2006, juniores Lodrino).
Centrocampisti: Mirko Boschi (1999, Settaurense), Gianpaolo Cassetti (2002, Odolo), Matteo Colbrelli (2007, U21 Odolo), Fabio Crescini (2004, Odolo), Nicolas De Francesco (2004, U21 Odolo), Ilias El Fadli (2007, U21 Odolo), Pietro Giori (2004, Csi), Nicola Mutti (1993, Caffarese), Manuel Pasinetti (2003, Tione), Andrea Ravani (1995, svincolato), Roberto Scalvini (1991, Nuova Valsabbia).
Attaccanti: Patrizio Bernardelli (2003, Csi), Alfredo Guerra (1989, Nuova Valsabbia), Reda Kanis (2006, U21 Odolo), Bilson Nigel (2006, juniores Lodrino), Manuel Usardi (1996, svincolato).