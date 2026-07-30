Seconda categoria, l’Azzurra Calvina vuole «salire» sul campo

Il mancato successo nella finale dei play off del girone E di Seconda categoria è ormai alle spalle. L’Azzurra Calvina guarda dunque avanti. «Indietro non si torna - riflette il presidente Marco Vaia -. Potevamo forse sperare nel ripescaggio (che non si è concretizzato, ndr) ma, con lo sbarco in Prima categoria sempre nel mirino, preferisco celebrare i successi sul campo. Danno emozioni uniche». Difficile dargli torto. E così la squadra presentata come tradizione in occasione della Festa del donatore insieme alle altre formazioni locali (Avis Calvisano e We Are Calvisano) non ritocca troppo la rosa per quel che verrà.
«Per provare a ripeterci e migliorarci, abbiamo inserito pochi rinforzi da categorie superiori (Coffetti, Ferrari e Grumi, al rientro in patria dopo esperienze maturate altrove, ndr) - osserva il direttore sportivo Davide Arbosti -. A questi aggiungo pure Chokry e Mbaye che, pur trattandosi di conferme, sono reduci da infortuni che li hanno tenuti fuori a lungo nella scorsa stagione. Spendo poi due parole per i giovani Crema e Biondelli, già messisi in mostra in alcune apparizioni nell’ultimo campionato e promossi ora in pianta stabile dalla Juniores. Insomma, non avrebbe avuto senso scompaginare un team affiatato, in grado di ben figurare in campionato e, peraltro, con diversi elementi del paese che, oltre a far risparmiare sul budget, sono cresciuti nel vivaio biancazzurro e sentono di conseguenza un particolare attaccamento alla maglia». Entrando nel dettaglio, fanno parte del gruppetto «local» i vari Tononi, Forma, Carbone, Ari, Canzonieri, Taffelli nonché il bomber Grandi, autore di 19 gol.
Organigramma
Presidente: Marco Vaia.
Direttore sportivo: Davide Arbosti.
Allenatore: Roberto Nardi.
La rosa
Portieri: Paolo Tononi (1996), Dorian Marcellini (2004).
Difensori: Diaw Mbaye (1996), Antonio Panella (1992), Filippo Forma (1999), Vincenzo Carbone (2002), Nicolò Serafini (1998), Nicola Bolzoni (1997), Filippo Ferrari (1997, Flero).
Centrocampisti: Paolo Ari (1999), Giorgio Canzonieri (2001), Ayyoub Noioura (2003), Omar Chokry (1999), Giuliano Grumi (1995, FC Voluntas), Leonardo Crema (2007), Luca Biondelli (2005), Matteo Coffetti (2000, Gambara.).
Attaccanti: Thomas Mesa (2004), Lorenzo Taffelli (2005), Davide Grandi (1996), Ayman Machhoub (2005).