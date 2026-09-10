Seconda categoria, l’Fc Bedizzole sogna di ripetersi

Stesso luogo, stessi scalini e forse anche la stessa posa per la foto di rito. La scaramanzia è (parecchio) di casa nell’Fc Bedizzole. E se giusto un anno fa la presentazione per il debutto assoluto dei dilettanti al ristorante hotel Sullivan di Ponte San Marco ha portato benissimo (con il successo nel girone A di Terza categoria messo in tasca con ben cinque giornate di anticipo e la conseguente promozione in Seconda), perché non ripetersi, con tanto di urlo ben augurante lanciato dal capitano Cristian Chiappa? Ci pensa poi il sindaco a mettere il carico da novanta per corsi e ricorsi storici: «Mi aspetto venga replicata la stessa cavalcata – afferma Giovanni Cottini -. Avete compiuto qualcosa di straordinario, ma la comunità, che avete rianimato dopo i fatti legati al Bsv Garda, è pronta a nuovi festeggiamenti». Parole, queste, che colgono un po’ alla sprovvista il presidente: «Onestamente non mi aspettavo una richiesta simile - esordisce Mauro Chiara -. Ringraziando l’Amministrazione comunale per la vicinanza e per aver recentemente messo mano allo stadio Siboni, vedremo comunque di fare del nostro meglio. Intanto la famiglia granata si allarga. Fra i 250 tesserati totali abbiamo anche alcune squadre iscritte al Csi, che si alleneranno e giocheranno all’oratorio». Un piacere averli tra noi - interviene quindi don Michele Dosselli -: il calcio diventa un momento sì ludico, ma utile soprattutto a creare coesione e relazione per loro». Poi, chiusa la parentesi sul vivaio, focus ancora sulla prima squadra: «Guardo negli occhi i ragazzi e so che hanno grandi qualità da esprimere sul campo», è il commento al riguardo del direttore sportivo mentre elenca i tanti giocatori rimasti e quelli appena ingaggiati, fra cui spicca il portiere Aziri e Marco Messora dall’Fc Voluntas, Nicola Rossi dal Vobarno, e Stefano Franzoni dal Rezzato a formare con il confermatissimo partner di reparto Stefano Festoni quelli ribattezzati come gli «Sf brothers». «Se l’estate scorsa c’era un lavoro notevole da svolgere, per amalgamare un gruppo che non era mai stato insieme, stavolta si stratta di unire nuovi e vecchi giocatori - osserva il tecnico Alessandro Dionisi -. La mia permanenza? Sono molto felice ed entusiasta: mi sento di aver cucito la maglia granata come seconda pelle».
Organigramma
Presidente: Mauro Chiara
Allenatore: Alessandro Dionisi.
La rosa
Portieri: Nedzbedin Aziri (1997, FC Voluntas), Lorenzo Rovetta (2007).
Difensori: Tommaso Albertini (2006), Andrea Bono (1991), Matteo Carone (1986), Sane Cheichna (1996), Lorenzo Cherubini (2005, Botticino), Cristian Chiappa (1995), Matteo Codarin (2003, Sirmione), David Danielet (2008), Federico Fantoni (2006), Nicola Rossi (1994, Vobarno).
Centrocampisti: Simone Bertagna (1993), Simone Chiappa (1999), Fabio Conforti (2008), Daniel Gokge (1994), Michele Russo (2004), Marco Messora (1993, Fc Voluntas).
Attaccanti: Gianluca Beccalossi (2006), Michele Cottone (2003, S. Carlo Rezzato), Stefano Festoni (1988), Stefano Franzoni (1991, Rezzato), Lorenzo Giarrusso (2005), Francesco Grillo (2000), Andrea Lorenzoni (2001), Samuele Rovetta (2007), Bilal Sakrani (1997), Valentino Toselli (2009).