Prima: il San Michele Travagliato ha tante novità di qualità

Pochi i volti dei giocatori dell’anno scorso e numerosi quelli nuovi (14 novità, otto riconferme). L’Oratorio San Michele Travagliato ha cambiato radicalmente i suoi connotati. Lo scorso campionato la squadra di Bertoni (cui è subentrato quest’anno Enrico Venturini, che ha lasciato il Cortefranca Franciacorta) non ha preso parte ai play off solo per un punto, una doccia scozzese che però sembra essere stata superata. Visi sorridenti di dirigenti e giocatori che ritengono che il prossimo campionato possa regalare maggiori soddisfazioni rispetto a quello terminato. Il direttore sportivo «Giamba» Durosini, assente per problemi di salute, ha prelevato l’attaccante Simone Amatulli dall’Urago Mella, il centrocampista Giorgio Caironi dall’Unitas Coccaglio (una delle favorite), Luca Casanova dalle Fornaci, Matteo Ciccone dalla Verolese, Klajdi Kociu dal Paitone, Giulio Lamberti dal Cologne, Matteo Mondini dal CazzagoBornato, Emanuele Montanari dai cugini della Virtus Aurora Travagliato, Francesco Pelati dalla Voluntas Montichiari, Alessandro Platto dal Roncadelle, Luca Treccani e Gianmarco Varinelli dall’Offlaga e Stefano Crotti dalla Sportiva Ome.
Le parole
Come si evince, una squadra completamente nuova, che spetterà all’esperto Enrico Venturini – che predilige il 4-3-2-1 – assemblare. E proprio Venturini mostra una certa prudenza, anche se ammette che i giocatori giunti alle sue dipendenze sono di qualità. «Che siano validi – afferma l’allenatore dell’Oratorio San Michele Travagliato – è ovvio. Bisognerà avere pazienza per fare in modo che questi nuovi elementi trovino il giusto equilibrio». La preparazione inizierà il 18 agosto e poi il 29, 30 e 31 agosto la squadra andrà in ritiro a Temù per ritrovare maggiore compattezza». Anche il presidente del club, Diego Verzelletti, è fiducioso per il prossimo campionato. «Sono tutti elementi di valore – sottolinea Verzelletti – e credo che il nostro allenatore sarà in grado di trovare la quadra». L’Oratorio San Michele Travagliato è pronto, dunque, a dare battaglia a Concesio, Unitas Coccaglio e ad altri avversari bene attrezzati.
Organigramma
Presidente: Diego Verzelletti
Allenatore: Enrico Venturini
La rosa
Portieri: Paolo Metelli (1996), Gabriele Sigalini (2007), Stefano Crotti (2004 La SportivaOme).
Difensori: Matteo Ciccone (1996-Verolese), Giulio Lamberti (2005-Cologne), Matteo Mondini (2006- CazzagoBornato), Francesco Pelati (2001-Voluntas Montichiari), Paolo Tagliani (2004-Paitone), Luca Treccani (2003-Offlaga).
Centrocampisti: Alessandro Barbierki (2002), Luca Bianchi (1999), Matteo Bontempi (2000), Nicolò Botticini (2000-Offlaga), Emanuele Bracchi (2007), Giorgio Caironi (1999-Unitas Coccaglio), Luca Casanova (2001 Deportivo Fornaci), Klajdi Kociu (1996-Paitone), Emanuele Montanari (2005-Virtus Aurora Travagliato), Alessandro Platto (2007-Roncadelle), Gianmarco Varinelli (2003-Offlaga).
Attaccanti: Daniele Amatulli (2003-Urago Mella), Giovanni Braga (2001), Mirko Facchini (2006), Matteo Orizio (2002), Giacomo Vignetti (2000).