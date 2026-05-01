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Pavonese, è il «D-day»: nello spareggio in palio la promozione

I bassaioli d’Eccellenza stasera alle 20 a Caravaggio sfidano la Soncinese. L’allenatore Beccalossi: «Loro favoriti, possiamo dire la nostra»
Giovanni Gardani
La Pavonese si gioca tutto in una notte: in palio la serie D - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
La Pavonese si gioca tutto in una notte: in palio la serie D - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it

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