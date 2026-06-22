Notte dei Campioni: eccellenze del calcio bresciano premiate dalla Lnd

In una serata che va oltre i numeri, ricordarli non è comunque superfluo: 37 competizioni, 2.162 squadre, 12.293 gare disputate e 26.738 tesserati. Sono quelli che fotografano la stagione appena conclusa per la sezione di Brescia della Lega Nazionale Dilettanti. La delegazione, guidata dal presidente Alfredo Zanetti, contestualmente alla presentazione dell’Almanacco, ha dato vita alla Notte dei Campioni andata in scena alla concessionaria Mercedes-Benz Bonera in città: un’occasione per ricordare i vincitori della passata stagione, ma soprattutto per omaggiare il territorio e il tessuto calcistico della provincia.
Percorso
Una mission ribadita anche dai rappresentanti della delegazione. «Si tratta di una serata per noi importantissima – sono state le parole del presidente provinciale Zanetti -: riconosciamo il lavoro di tutte le realtà calcistiche del territorio. Una coppa è un simbolo, ma dietro ci sta il lavoro di tanti, e spero che i premiati lo riconoscano. Lavoriamo di pari passo con il territorio».
Un concetto portato avanti con forza anche da Giulio Rossi, consigliere del Comitato regionale lombardo della Lnd. «Questa serata è tradizionalmente un momento nel quale tutte le società si incontrano per un confronto: abbiamo pensato ad una premiazione con un’impronta un po’ più fresca di quelle classiche, certificando il culmine di una stagione che vede il massiccio lavoro di tante realtà. Sono estremamente soddisfatto e felice di questo momento: anche per noi, come delegazione, si tratta del completamento di un compito lungo un anno».
I riconoscimenti
La serata ha visto la delegazione premiare le squadre vincitrici della propria categoria nella scorsa stagione: ad alternarsi ai microfoni di Angela Scaramuzza e Marco Zanetti, quindi, ecco Pavonese per l’Eccellenza, Verolese e San Pancrazio per la Promozione, Valtrompia e Montirone per la Prima categoria, Gsr, Ghedi e Serle per la Seconda e Accademia Rudianese, Bedizzole e Sporting Chiari per la Terza.
A loro si sono poi unite la Polisportiva Erbusco, vincitrice dell’Eccellenza femminile, i campioni e le campionesse delle squadre giovanili di tutta la provincia, da Under19 ad Under14 sia per la maschile che per la femminile, e i nove detentori delle Coppe Disciplina. Sul palco anche i tre arbitri migliori delle sezioni di Brescia, Lovere, e Chiari: Cristian Taddei, Laura Begni e Giorgio Foppoli.
Il tutto in una serata che ha visto darsi la mano Almanacco e realtà di città e provincia.