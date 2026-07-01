Il maltempo fa slittare a venerdì la finale del torneo di Maclodio

Slitta a venerdì sera la finale del torneo di Maclodio. L’ultimo atto del 47esimo notturno bassaiolo, prevista per stasera, è stata posticipata a causa del maltempo: il programma slitta in toto a venerdì.
Le motivazioni
Alle radici della scelta degli organizzatori la pioggia caduta in queste ore e soprattutto i danni provocati dal forte vento che si è abbattuto nel pomeriggio su buona parte della nostra provincia.
Alle 22 di venerdì, quindi, sarà assegnato il trofeo: a contenderselo la favorita Tecnocasa/Fc immobiliare/Bosco regio/Franzoni costruzioni prevalle e la sorpresa Bz di Zanchi Luca/Bt sollevo Ospitaletto. La gara sarà preceduta dalla finalina per il terzo posto tra l’Immobiliare Ml Castrezzato e il Caffè Ambrosia/Pologlass/Sottotiro Lograto.
Il tutto in diretta streaming sul sito internet del Giornale di Brescia con l’intrattenimento in loco di Radio Bresciasette.