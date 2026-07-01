Il maltempo fa slittare a venerdì la finale del torneo di Maclodio

La pioggia e i danni provocati dal vento fanno saltare l’ultimo atto previsto per stasera tra Tecnocasa e Bz

01 luglio 2026 1 ' di lettura

Rinviata la finale del 47esimo torneo notturno di Maclodio - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti torneo notturno di Maclodio 2026 Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...