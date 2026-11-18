Questi i voti al weekend del pallone di casa nostra, riferiti all’ultima giornata dei campionati dalla serie D alla Terza categoria.
9 – Virtus Feralpi Lonato
Per meritarsi il 10 bisogna attendere la fine del campionato, ma è tranquillamente un 9,5 il voto biancoverdi di Terza. D’altronde, è difficile muovere un appunto ad una squadra che dopo la bruciante retrocessione dalla Seconda non solo è ripartita con lo stesso tecnico (Giorgio Bertazzi), ma ha anche vinto tutte le partite. Dieci su dieci nel girone C, emblematico il 4-0 rifilato all’inseguitrice Virtus Rondinelle. E dieci sono già i punti di margine sulle seconde per una squadra che ha numeri impressionati: 36 le reti realizzate, solo 7 quelle subite con la porta rimasta inviolata in quattro delle ultime cinque uscite. Quasi un’ipoteca sul ritorno in Seconda.
8 – Concesio
I fiori sbocciano in primavera, i triumplini paiono invece farlo in autunno. Il momento è propizio per la formazione di Marco Bertoni, che ha espugnato 3-2 Cologne trovando per la prima volta due vittorie in serie in questa stagione. Dopo la scoppola con l’Albano secondo, i biancazzurri hanno approfittato del calendario che proponeva loro le pericolanti San Paolo d’Argon (battuto 6-0) e Cologne. A questo punto bisogna seguire il detto (non c’è due senza tre...) e fare lo stesso domenica con il fanalino Zanica ancora alla ricerca della prima gioia.
7 – Imperia Rezzato
Negli ultimi anni i rezzatesi hanno abituato a partenze stentate e incredibili rimonte salvezza nella seconda parte della stagione. Qualcosa pare essere cambiato quest’anno per l’undici di Fabio Valotti, che bucando nel finale su rigore il bunker del Castrezzato ha allungato sulla zona calda. Terzo risultato utile di fila con 7 punti su 9 (miglior serie della stagione, tra secondo e quarto turno ne furono raccolti 5 su 9), ma soprattutto la conferma che il campo di casa è un vero fortino per l’Imperia. In cinque match casalinghi, i blugranata non hanno mai perso. Anzi, hanno vinto quattro volte su cinque pareggiando «solo» con la capolista Cividate Pontoglio. Domenica arriva lo Sporting e ci si può confermare, poi l’obiettivo sarà migliorarsi anche in trasferta dove di contro sono stati raccolti due soli punti sui 15 complessivi.
4 – Gussago
Diciotto mesi fa i biancorossi erano ancora in Promozione, ora arrancano terribilmente in Seconda: pare una regressione senza fine quella dei gussaghesi, che hanno vinto una sola gara e sono penultimi nel girone F, avendo perso cinque delle ultime sei gare.