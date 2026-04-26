Calcio dilettanti: le fotogallery dai campi bresciani

Ore calde, in tutti i sensi, in questo ultima domenica di aprile. In una giornata che ha regalato alcuni verdetti nel calcio dilettantistico bresciano, vi proponiamo il racconto fotografico di alcune sfide attraverso gli scatti di New Reporter.

Serie D

Serie D, gli scatti di Desenzano-Pistoiese - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

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Lo spumante rimane in frigorifero per il Desenzano: serviva necessariamente una vittoria per assicurarsi il titolo (e la promozione in C) con un turno d’anticipo, ma la Pistoiese guasta i piani. L’1-1 rimanda il discorso a domenica prossima.

Eccellenza

Eccellenza, gli scatti di Darfo Boario-Pavonese - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it

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Anche per la Pavonese i tempi non sono ancora maturi per gioire: con il successo a referto sul Darfo (3-0), la squadra di Beccalossi chiude la regular season appaiata in testa con la Soncinese. Per decretare chi salirà direttamente in serie D servirà lo spareggio. La formazione di casa camuna con la sconfitta patita è chiamata a mantenere la permanenza in categoria solo tramite i play out, in un beffardo derby bresciano col Cellatica.

Promozione

Promozione, gli scatti di Vobarno-Lodrino - Foto New Reporter Manieri © www.giornaledibrescia.it

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Nella sfida tutta valsabbina del girone E, Vobarno e Lodrino non si fanno male. Lo score a reti inviolate (0-0) consente ad entrambe di qualificarsi ai play off, dove al primo turno incroceranno rispettivamente le strade (in trasferta) di Castelcovati e Verolese.

Prima categoria

Prima categoria, gli scatti di Paitone-Valtrompia - Foto New Reporter Marazzani © www.giornaledibrescia.it

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Può esultare il Valtrompia che, dopo un perpetuo avvicendamento in testa al girone F con la Bagnolese, con il 3-1 sul Paitone è sicura di non schiodarsi più dal trono. Deve anzi preparare le valigie per lo sbarco in Promozione.

Prima categoria, gli scatti di Maclodio-Bagnolese - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

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Già aritmeticamente retrocesso, nello stesso gruppo il Maclodio non si rivela un ostacolo «proibitivo» per la Bagnolese: nonostante la pioggia di gol (5-0), la formazione neroverde non ha ancora tutte le credenziale per laurearsi regina. Per puntare alla Promozione deve obbligatoriamente passare dai play off, dove attende al secondo turno la vincente della sfida franciacortina tra La Sportiva Ome-Unitas Coccaglio.

Seconda categoria

Seconda categoria, gli scatti di Gavardo-Serle - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it

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Pur giungendo buone notizie da Odolo, il Serle non si mette troppo a fare i conti e con il poker (4-0) rifilato a domicilio al Gavardo scatena la festa promozione per la conquista del girone F di Seconda categoria. Così il viaggio in Prima è realtà.

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Di contro, come accennato, l’Odolo ha diversi rimpianti: al di là del ko maturato con l’Urago Mella (0-1), in chiave titolo assume un peso notevole il passo falso di domenica scorsa. Ma nulla è perduto: il viatico dei play off mette sul piatto una possibilità di rivalsa, proprio contro i rossoblù. Dal canto loro, i ragazzi del team cittadino puntano ad una nuova affermazione, per tenere vivo il sogno di salire al livello superiore.