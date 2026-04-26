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Il Desenzano rimanda la festa promozione: solo 1-1 con la Pistoiese

Fabio Tonesi
I gardesani non centrano aritmeticamente il salto tra i professionisti, ma l’obiettivo è comunque più vicino: a 90’ dalla fine il Lentigione è a due punti
  • Serie D, gli scatti di Desenzano-Pistoiese
    Serie D, gli scatti di Desenzano-Pistoiese - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
  • Serie D, gli scatti di Desenzano-Pistoiese
    Serie D, gli scatti di Desenzano-Pistoiese - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
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    Serie D, gli scatti di Desenzano-Pistoiese - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
AA

Un passo verso la serie C. Non è ancora il tempo della festa per il Desenzano, ma il pareggio in rimonta contro la Pistoiese avvicina sensibilmente i gardesani verso l’obiettivo.

Botta e risposta

In un Tre Stelle gremitissimo (circa 1.500 i presenti), la formazione di Marco Gaburro gioca una gara perlopiù guardinga che solo il tiro del toscano Costa Pisani – deviato dalla difesa – sblocca al 27’ della ripresa. A quel punto, anche grazie ai cambi dalla panchina, il Desenzano capolista del girone D di serie D ha comunque la forza di rimontare.

La rete del pari, a quattro minuti dal termine, porta la firma proprio di due subentrati: cross dalla destra di Barranca e incornata di Barwuah per l’1-1. Nel finale ci prova Catania da fuori, ma il portiere pistoiese Giuliani fa buona guardia.

Il Lentigione vince, a 90 minuti dalla fine del campionato il Desenzano mantiene comunque due punti di vantaggio sugli emiliani e 6 sulla Pistoiese terza: domenica, sul campo del Sangiuliano City, con una vittoria si potrà coronare il sogno serie C.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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