Il Desenzano rimanda la festa promozione: solo 1-1 con la Pistoiese
- Serie D, gli scatti di Desenzano-Pistoiese - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
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Un passo verso la serie C. Non è ancora il tempo della festa per il Desenzano, ma il pareggio in rimonta contro la Pistoiese avvicina sensibilmente i gardesani verso l’obiettivo.
Botta e risposta
In un Tre Stelle gremitissimo (circa 1.500 i presenti), la formazione di Marco Gaburro gioca una gara perlopiù guardinga che solo il tiro del toscano Costa Pisani – deviato dalla difesa – sblocca al 27’ della ripresa. A quel punto, anche grazie ai cambi dalla panchina, il Desenzano capolista del girone D di serie D ha comunque la forza di rimontare.
La rete del pari, a quattro minuti dal termine, porta la firma proprio di due subentrati: cross dalla destra di Barranca e incornata di Barwuah per l’1-1. Nel finale ci prova Catania da fuori, ma il portiere pistoiese Giuliani fa buona guardia.
Il Lentigione vince, a 90 minuti dalla fine del campionato il Desenzano mantiene comunque due punti di vantaggio sugli emiliani e 6 sulla Pistoiese terza: domenica, sul campo del Sangiuliano City, con una vittoria si potrà coronare il sogno serie C.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
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