Calcio dilettanti: le fotogallery dai campi bresciani

La fine della stagione regolare è molto vicina: c’è quindi poco tempo ancora a disposizione per cogliere gioie sui rettangoli verdi della provincia. Ma c’è chi ha deciso di celebrare in anticipo il trionfo in campionato. Di chi si tratta? Lo scopriamo qui, grazie agli scatti realizzati con maestria dai fotografi di New Reporter.

Eccellenza

Eccellenza, Pavonese-Castellana 3-2 - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it

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In Eccellenza la Pavonese compie un’autentica impresa con la Castellana: la rimonta da 0-2 a 3-2 al triplice fischio vale doppio. Al di là del merito sportivo di ribaltare la contesa, tiene in bilico la sentenza relativa al titolo nel girone C: persiste infatti il pari merito con la Soncinese in vetta.

Promozione

Promozione, Castrezzato-Governolese 0-1 - Foto New Reporter Manieri © www.giornaledibrescia.it

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In Promozione, il Castrezzato non riesce a battere la Governolese tra le mura amiche: qui i Pirati del Mincio sono corsari e s’impongono per 1-0.

Prima categoria

Prima categoria, Bagnolese-Castelmella 0-1 - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it

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Nessun verdetto (ancora) nel girone F di Prima categoria: tutto si decide domenica prossima. La Bagnolese – ormai ex capolista – compie un passo falso con il Castelmella (vittorioso di misura per 1-0) e subisce così il controsorpasso da parte del Valtrompia. Che lotta per il vertice!

Seconda categoria

Seconda categoria, Flero-Ghedi 1-2 - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

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Ora possiamo svelarlo: con l’exploit sul Flero (2-1), il Ghedi si laurea campione del girone E di Seconda categoria ed è l’unica squadra che nel pomeriggio odierno è riuscita festeggiare la promozione al livello superiore.

Seconda categoria, Ponte Zanano-Odolo 1-1 - Foto New Reporter Marazzani © www.giornaledibrescia.it

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Rimane invece ancora chiudo lo spumante nel girone F di Seconda categoria: nonostante avesse il match-point nelle proprie mani vincere il campionato, l’Odolo si ferma con il Ponte Zanano (1-1 l’epilogo al triplice fischio) e deve scendere dal trono per cederlo nuovamente al Serle.