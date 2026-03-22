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Calcio dilettanti: le fotogallery dai campi bresciani

Enrico Passerini
Torna puntuale come ogni domenica l’appuntamento con gli scatti delle sfide in provincia, viste attraverso l’obiettivo dei fotografi New Reporter
Uno scatto di Bsv Garda-Ciliverghe in Eccellenza - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
Uno scatto di Bsv Garda-Ciliverghe in Eccellenza - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
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Il debutto della Primavera non porta gol a grappoli, ma non mancano comunque le emozioni. Riviviamo quello che è accaduto nel pomeriggio sui vari campi della provincia attraverso le immagini più belle. Scatti come sempre immortalati dai fotografi di New Reporter.

Eccellenza

  • Eccellenza: le immagini di Bsv Garda-Ciliverghe
    Eccellenza: le immagini di Bsv Garda-Ciliverghe - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
  • Eccellenza: le immagini di Bsv Garda-Ciliverghe
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  • Eccellenza: le immagini di Bsv Garda-Ciliverghe
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  • Eccellenza: le immagini di Bsv Garda-Ciliverghe
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  • Eccellenza: le immagini di Bsv Garda-Ciliverghe
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Il Bsv Garda vince 1-0 il derby con il Ciliverghe grazie ad una rete di Botturi al 19' della ripresa. Tre punti pesanti per la squadra di Edgardo Zanoli, che si porta a -6 dalla vetta. Il Cili del Pirata Luciano De Paola si ferma invece dopo tre vittorie consecutive, non riuscendo così ad approfittare delle sconfitte di Soncinese e Pavonese.

Promozione

  • Promozione: le immagini di San Pancrazio-Atletico Orsa Iseo
    Promozione: le immagini di San Pancrazio-Atletico Orsa Iseo - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Promozione: le immagini di San Pancrazio-Atletico Orsa Iseo
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Il San Pancrazio batte 2-1 l'Atletico Orsa Iseo in rimonta (Micheletti e Lizzola rispondono a Tignonsini) ma non può ancora festeggiare la Promozione in Eccellenza. Il Castelcovati infatti supera a sua volta il Castrezzato e rimane a 12 punti di distacco a quattro giornate dal termine della regular season.

Prima Categoria

  • Prima categoria: gli scatti di San Michele Travagliato-Bagnolese
    Prima categoria: gli scatti di San Michele Travagliato-Bagnolese - Foto New Reporter Manieri © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria: gli scatti di San Michele Travagliato-Bagnolese
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Riprende la marcia la Bagnolese, che vince 2-1 in casa del San Michele Travagliato, riscattandosi dopo lo 0-0 con l'Unitas Coccaglio. La squadra di Luca Bussi si mantiene dunque in prima posizione con due lunghezze di vantaggio sul Valtrompia.

  • Promozione: le immagini di Remedello-Sirmione Rovizza
    Prima categoria: le immagini di Remedello-Sirmione Rovizza - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
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Colpo grosso del Sirmione Rovizza, che espugna Remedello vincendo 2-1. La compagine di Bontacchio passa in svantaggio (Pellini al 32' pt), ma poi ribalta il punteggio grazie a Brunelli (42' pt) e Bara (36' st). Un risultato pesantissimo perchè permette ai gardesani di sopravanzare in classifica proprio i bassaioli, raggiungendo l'undicesima piazza.

Seconda Categoria

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Il Gsr pareggia a reti bianche con la Padernese e fa un passo in avanti verso la promozione in Prima Categoria. Il Paratico infatti perde 3-0 in casa del Passirano Camignone. A quattro giornate dal termine del campionato il distacco tra le due contendenti è salito ad 11 punti.

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