Calcio dilettanti: le fotogallery dai campi bresciani
Il debutto della Primavera non porta gol a grappoli, ma non mancano comunque le emozioni. Riviviamo quello che è accaduto nel pomeriggio sui vari campi della provincia attraverso leimmagini più belle. Scatti come sempre immortalati dai fotografi di New Reporter.
Eccellenza
- Eccellenza: le immagini di Bsv Garda-Ciliverghe - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
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Il Bsv Garda vince 1-0 il derby con il Ciliverghe grazie ad una rete di Botturi al 19' della ripresa. Tre punti pesanti per la squadra di Edgardo Zanoli, che si porta a -6 dalla vetta. Il Cili del Pirata Luciano De Paola si ferma invece dopo tre vittorie consecutive, non riuscendo così ad approfittare delle sconfitte di Soncinese e Pavonese.
Promozione
- Promozione: le immagini di San Pancrazio-Atletico Orsa Iseo - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
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Il San Pancrazio batte 2-1 l'Atletico Orsa Iseo in rimonta (Micheletti e Lizzola rispondono a Tignonsini) ma non può ancora festeggiare la Promozione in Eccellenza. Il Castelcovati infatti supera a sua volta il Castrezzato e rimane a 12 punti di distacco a quattro giornate dal termine della regular season.
Prima Categoria
- Prima categoria: gli scatti di San Michele Travagliato-Bagnolese - Foto New Reporter Manieri © www.giornaledibrescia.it
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Riprende la marcia la Bagnolese, che vince 2-1 in casa del San Michele Travagliato, riscattandosi dopo lo 0-0 con l'Unitas Coccaglio. La squadra di Luca Bussi si mantiene dunque in prima posizione con due lunghezze di vantaggio sul Valtrompia.
- Prima categoria: le immagini di Remedello-Sirmione Rovizza - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
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Colpo grosso del Sirmione Rovizza, che espugna Remedello vincendo 2-1. La compagine di Bontacchio passa in svantaggio (Pellini al 32' pt), ma poi ribalta il punteggio grazie a Brunelli (42' pt) e Bara (36' st). Un risultato pesantissimo perchè permette ai gardesani di sopravanzare in classifica proprio i bassaioli, raggiungendo l'undicesima piazza.
Seconda Categoria
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Il Gsr pareggia a reti bianche con la Padernese e fa un passo in avanti verso la promozione in Prima Categoria. Il Paratico infatti perde 3-0 in casa del Passirano Camignone. A quattro giornate dal termine del campionato il distacco tra le due contendenti è salito ad 11 punti.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
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