La Bassa di Seconda vuole una stagione con meno sofferenza

Diverse conferme, tante novità e il balzo in avanti di giovani del vivaio: svelata allo Small Cafè, la rosa della Bassa Bresciana di Seconda categoria è un variegato mix. Tutto volto comunque ad incentivare, ancora una volta, «i talenti del paese e delle zone limitrofe – precisa il direttore sportivo Giancarlo Resconi –. Ne abbiamo tanti residenti ad Isorella e dintorni».
Al di là della provenienza geografica, in ciascuno è chiaro un obiettivo in testa: non soffrire come nella passata stagione, conclusasi con una salvezza in zona Cesarini al ritorno dei play out con la Virtus Feralpi Lonato (da 0-2 al 24’ a 4-3). E in chi ha vissuto quel match c’è il desiderio di non ripetere esperienze simili al cardiopalma: «È stato un incubo – si fa portavoce del gruppo il tecnico Luca Leoni, ripensando alla sfida da dentro o fuori del 17 maggio –. È andata bene, voltiamo pagina. Pronto a ripartire, ringrazio dunque la società per avermi voluto ancora qui: non era affatto scontato».
Società
«Abbiamo puntato su di lui perché dal suo arrivo a novembre ha risollevato l’animo dello spogliatoio e ha dato un’impronta chiara alla squadra – motiva la conferma dell’allenatore il vicepresidente del club Andrea Berettera –. Guardandoci indietro, gli episodi non ci hanno sorriso troppo, ma siamo convinti che, anche grazie agli interventi sul mercato, con lui in panchina possiamo fare un buon cammino».
Chiamati in causa, ecco che vengono dunque presentate le «new entry» Forleo e Mangeri (entrambi con un passato in maglia biancorossocrociata), Raffa, Bonaglia, Konate, Ronchetti, oltre agli ormai ex Juniores (Botti, Facchini, Mingione e Pini) promossi tra i grandi. Ci saranno anche loro al raduno del 17 agosto.
Organigramma e staff tecnico
Presidente: Angelo Berettera
Vicepresidente: Andrea Berettera
Direttore sportivo: Giancarlo Resconi
Responsabile attività agonistica: Mauro Vanoni
Responsabile attività di base: Roberto Poloni
Allenatore: Luca Leoni
Viceallenatori: Daniele Ciocchi, Paolo Fasani
Team manager: Jury Brunelli
Dirigenti: Marco Guidi, Luca Marcarini
La rosa
Portieri: Giorgio Botti (2008), Mattia Forleo (1999, Atletico Castiglione), Fabio Mangeri (1991, Virtus Manerbio).
Difensori: Nicholas Aliprandi (2004), Matteo Capelli (2005), Nicola Davo (1997), Matteo Raffa (2001, Montirone), Graziano Tortelli (1987).
Centrocampisti: Davide Bellati (1993), Giuseppe Bonaglia (1996, Azzurra Calvina), Alessandro Federico Bonera (2005, Bagnolese), Enrico Capelloni (1990), Mamadou Konate (1999, Azzurra Calvina), Michele Martinelli (2000), Vittorio Mingione (2007), Samuele Piolini (2000), Andrea Ronchetti (2006, Bagnolese).
Attaccanti: Luca Antonini (2001), Mattia Bertoni (2000), Mounir Machhoub (1997), Michele Pini (2006).