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Almanacco GdB e «Notte dei campioni»: la diretta della serata

Dalle 19.30 i premi alle società da parte della Lnd e la presentazione del volume del Giornale di Brescia che racconta la stagione di tutte le formazioni di casa nostra
La copertina dell'Almanacco del Calcio Bresciano targato Giornale di Brescia, che fotografa la stagione 2025-2026 - © www.giornaledibrescia.it
La copertina dell'Almanacco del Calcio Bresciano targato Giornale di Brescia, che fotografa la stagione 2025-2026 - © www.giornaledibrescia.it

L’Almanacco del Calcio Bresciano targato Giornale di Brescia e la Notte dei campioni della Lnd si stringono la mano. E non solo: i due appuntamenti sono pronti a dare vita ad una serata speciale (con il patrocinio di Lega Nazionale Dilettanti e Comitato Regionale Lombardo) per tutto il calcio della nostra provincia.

L’appuntamento è per questa sera dalle 19.30 nella sede Mercedes-Benz Bonera in città, con la possibilità di seguire quanto accadrà in questo contenuto.

L’Almanacco

Per quanto riguarda l’Almanacco targato GdB, in circa 700 pagine che saranno in vendita da domani al prezzo di 14.90 euro oltre al costo del quotidiano, in edicola con il Giornale di Brescia, viene raccontata la stagione appena andata in archivio. Focus sulle squadre dalla serie C alla Terza categoria, senza dimenticare calcio femminile e calcio a 5. Foto dei giocatori, presenze, gol: insomma tutto quello che c’è da sapere, per un’edizione dell’Almanacco ogni giorno sempre più ricca. E poi le premiazioni delle squadre bresciane, con Lnd e sezione di Brescia in prima linea.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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Almanacco del calcio brescianoNotte dei campioni
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