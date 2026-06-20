Notte dei campioni e Almanacco GdB: in passerella il calcio bresciano

La stagione si chiude, la biblioteca pallonara riapre. Perché un altro capitolo della grande storia del nostro calcio è stato scritto: un capitolo messo nero su bianco, in circa 700 pagine che saranno in vendita da martedì, al prezzo di 14.90 euro oltre al costo del quotidiano, in edicola con il Giornale di Brescia.
Conferme
Ritorna una delle iniziative editoriali più attese, l’appuntamento con l’Almanacco del Calcio Bresciano targato GdB: una sfida fatta di numeri che però contengono storie, di statistiche che sono state gioia e dolore, di compilazione tra gloria e rimpianto per le squadre della nostra provincia.
La presentazione è stata fissata: lunedì alle ore 19.30 il velo si alzerà nella sede Mercedes-Benz Bonera in città, con la possibilità – per chi non riuscirà ad esserci – di seguire l’evento in diretta streaming dal sito del Giornale di Brescia.
Rispetto all’anno scorso, questa serata raddoppierà le portate: la presentazione dell’Almanacco del Calcio Bresciano, infatti, ha ottenuto il patrocinio di Lega Nazionale Dilettanti e Comitato Regionale Lombardo, anche perché subito dopo la presentazione si terrà la premiazione da parte dei vertici del nostro calcio – con Alfredo Zanetti, capo delegazione per Brescia, affiancato dal consigliere del Comitato regionale lombardo Giulio Rossi in prima linea – delle squadre che, dai Pro ai dilettanti alle giovanili, hanno ottenuto traguardi di spessore nella stagione che va a chiudersi ufficialmente il 30 giugno.
Numeri
E se le pagine del nostro giornale hanno raccontato cronache e vicende legate all’orizzonte pallonaro, l’almanacco trasferisce tutto in cifre: dalla serie C fino alla Terza categoria, passando per il calcio femminile (sempre più in crescita) e per il calcio a 5. Ben 156 squadre in totale, 5.024 calciatori e calciatrici, che hanno calcato i campi di casa nostra da settembre fino a inizio giugno (per chi ha giocato i play off regionali e nazionali), inseguendo un gol (copyright Bennato-Nannini) e dimostrando che il calcio non è solo uno sport ma per qualcuno una «rappresentazione sacra» del nostro tempo (copyright Pasolini). Senza dimenticare la sezione ad hoc per dirigenti e arbitri.
Per ciascuna categoria e per ciascun girone, un percorso cristallizzato e dettagliato con gol, presenze, risultati e classifiche, spingendosi fino alla finale play off di serie C purtroppo persa dall’Union Brescia ad Ascoli.
Ma anche quella è una pagina – per quanto sportivamente dolorosa – della nostra storia, assieme a tante altre. Ecco perché la biblioteca riapre, ecco perché lunedì non si può mancare: per gli appassionati è in arrivo un pezzo pregiato, che non solo racconta una stagione, ma la fissa per sempre anche per i posteri. Memoria collettiva, perché chi vive il calcio lo sa bene: non è mai soltanto un gioco.