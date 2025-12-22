Stasera Virtus-Germani: Ndour sta meglio, ma è in dubbio

Il momento della partita è arrivato, e le notizie più importanti arrivano dall’infermeria della Germani. Maurice Ndour sta un po’ meglio, anche se è lontano dal 100% della forma. La decisione circa il suo impiego è rimandata a oggi (la giornata è lunga, si gioca la sera).

La scelta non è banale, perché Cotelli e il suo staff potrebbero anche provare a rischiare l’ala-centro senegalese, pur consapevoli che non sia al meglio. Poi, però, domenica 28 arriva la Reyer Venezia. E se la sfida di oggi alle Vu Nere è importantissima, ma vede la Pallacanestro Brescia nettamente svantaggiata, l’incontro con gli orogranata al PalaLeonessa a ridosso dalla fine dell’anno ha una gigantesca valenza strategica sia in chiave classifica sia in chiave griglia Final Eight di Coppa Italia, che va sempre più definendosi.

Da sapere

Virtus Bologna-Germani si gioca oggi alla Virtus Arena di Bologna. La gara è valida come posticipo della dodicesima giornata di campionato. La radiocronaca diretta è sulle frequenze di Radio Bresciasette. Sul sito del nostro quotidiano gli aggiornamenti testuali.

Film già visto

Senza Ndour, il rischio è che vada in scena qualcosa di simile alle finali scudetto dello scorso anno. Con Momo in campo, in trasferta, Brescia era in vantaggio, se la stava giocando. Uscito a ridosso della fine del terzo quarto di gara-1 è iniziata tutta una nuova serie. Di pura, vana rincorsa. Bologna è cambiata, la Germani (protagonista di un inizio di stagione sbalorditivo) poco. Ma risulta difficile – pur calcolando l’innesto di Massinburg e la crescita di Mobio – immaginare di poter fare a meno di un equilibratore come il trentatreenne di Sindia, che sa essere muro in difesa, uomo in grado di cambiare su tutti e minaccia perenne con il jumper immarcabile che sa scagliare dalla media. Non avere Ndour o averlo davvero a mezzo servizio, per Brescia, è come essere privi di due-tre giocatori.

Ciò non toglie che i biancoblù arrivano nel capoluogo emiliano da primi in classifica, con merito, a 20 punti. Unica sconfitta, quella a Trapani, a inizio novembre, quando in casa Shark non era ancora scoppiato alcun caos (ieri, invece, per i sempre più contati siciliani è arrivato il ko al PalaSerradimigni di Sassari).

Bologna è caduta in casa, a sorpresa, contro la sorprendente Cremona, e poi domenica scorsa nel derby d’Italia, al Forum di Assago, contro l’Olimpia Milano.

Certo, esiste sempre un aspetto che consente di pensare che la squadra di Cotelli possa avere qualche vantaggio. Lo scorso 14 dicembre – una settimana fa – i biancoblù hanno battuto Varese 102-94 al PalaLeonessa, soffrendo il giusto. Da quel momento in avanti Della Valle e compagni hanno potuto concentrarsi solo ed esclusivamente sulla partita di oggi. Provare a recuperare gli acciaccati (il problema alla schiena di Ndour è stato causato da un contatto molto duro con Alviti). Studiare tutte le possibili mosse e contromosse.

Percorsi diversi

La Virtus Bologna di Ivanovic – montenegrino come l’omonimo Ivanovic, playmaker biancoblù – ha invece combattuto con l’Olimpia Milano domenica, cadendo 74-63 in una gara complessa, a punteggio basso. Poi, ecco il viaggio a Belgrado, dove mercoledì ha sfidato il Partizan in Eurolega (vittoria 86-68) e dove venerdì ha perso di un punto con la Stella Rossa (90-89).

Dopo la gara con Bologna, la Germani si concentrerà sulla sfida alla Reyer. La Virtus, invece, dovrà vedersela a Santo Stefano con l’Olympiakos in uno scontro diretto di Eurolega. Poi, domenica 29, ecco la mai banale trasferta in quel di Trieste.

Le due squadre sono progettate per questi due generi diversi di routine. Si scontrano filosofie differenti. In gara secca, in teoria, può succedere di tutto. A patto che Brescia possa davvero essere al completo. Altrimenti si sconfina nella regione del mezzo miracolo.