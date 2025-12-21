Giornale di Brescia
Sport

Verso il big match, le Vu Nere «bestia grigia» della Germani

Daniele Ardenghi
Dal post-Covid una sequela di sconfitte; la gloria in Coppa Italia, il successo di Poeta
Rivers e Cordinier - © Newreporter Comincini
Rivers e Cordinier - © Newreporter Comincini
Vu Nere, bestia nera. Forse, col passare degli anni, un po’ più «bestia grigia». Di sicuro, comunque, avversaria orribile da affrontare, e non solo perché gioca l’Eurolega e dispone di mezzi economici imparagonabili rispetto a quelli della Germani. Domani, lunedì, alle 20.30, la sfida si ripete. La Pallacanestro Brescia capolista affronta Bologna, due punti sotto, nel posticipo della dodicesima di campionato.

I precedenti più vicini sono noti. La squadra di Ivanovic (il coach) elimina l’eroica Brescia in tre gare in finale scudetto (tra il 12 e il 17 giugno scorsi, ma la Germani, finché Ndour è in campo, in gara-1, sta vincendo...).

Due volte

Nella medesima stagione la squadra allenata da Poeta riesce a battere due volte Bologna. L’11 settembre 2024, al PalaLeonessa, per il Trofeo Ferrari (gara non ufficiale) 101-96, dopo un supplementare (Rivers immenso su Clyburn). E poi all’andata, sempre in via Caprera, il primo dicembre 2024, 98-97.

Bortolani. Per ritrovare un successo in regular season bisogna tornare al 23 gennaio 2021. Epoca dell’immediato post-covid. La Fiera di Bologna è senza pubblico. Gli addetti ai lavori, giocatori esclusi, devono coprirsi il volto con le mascherine. Nell’ultima di Ristic a Brescia, e con un Bortolani che offusca per una sera la stella di Belinelli, finisce 90-89 per la Germani.

Coppa e Supercoppa

La vittoria più significativa è anche quella che meno ti aspetti. Dopo un’ecatombe di sconfitte in stagione regolare la Pallacanestro Brescia alza la propria prima (e fin qui unica) Coppa Italia il 19 febbraio 2023 battendo le Vu Nere del bresciano Scariolo 84-76, in finale a Torino.

Bologna si sarebbe ripresa tutto con gli interessi nella finale di Supercoppa poco dopo, il 24 settembre 2023, al PalaLeonessa: 97-60, e partita durata sì e no dieci minuti.

Ad eccezione di questi casi, partendo dal post-Covid a oggi (ossia da quando il club si chiama Pallacanestro Brescia) sono state solo sconfitte. Più o meno pesanti, ma sconfitte.

