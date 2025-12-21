Bologna-Germani, Ndour in dubbio: valutazioni in corso

Maurice Ndour: valutazioni in corso. La Germani è a Bologna dove lunedì, alle 20.30, alla Virtus Arena, sfida la Virtus Bologna nel posticipo della dodicesima giornata.

L’ala-centro senegalese ha subito un colpo da Alviti nel match vinto dalla Pallacanestro Brescia domenica scorsa contro Varese. Di fatto, nel corso della settimana non si è allenato. Le condizioni del trentatreenne di Sindia sono lentamente migliorate, ma il giocatore non è chiaramente al meglio.

Proprio la sua assenza in gara-2 e gara-3 delle finali scudetto si rivelò deleteria per una serie già di per sé semi-impossibile. Sarà tradizionale «game-time decision». Se Ndour, d’accordo con coach Cotelli e il suo staff, se la sentirà, proverà a dare una mano alla squadra, nel match che mette di fronte la capolista Brescia e le Vu Nere, che inseguono a -2.

Ma all’orizzonte, per i biancoblù, c’è anche un’altra partita molto delicata. Quella di domenica 29, al Palaleonessa, contro la Reyer Venezia.