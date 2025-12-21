Giornale di Brescia
Abbonati
Basket

Bologna-Germani, Ndour in dubbio: valutazioni in corso

Daniele Ardenghi
L’ala-centro senegalese ha subito un colpo domenica scorsa contro Varese, e in settimana non si è allenato. Lo staff di Cotelli decidera di comune accordo col giocatore se schierarlo oppure no
Maurice Ndour potrebbe non scendere in campo contro Bologna - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it
Maurice Ndour potrebbe non scendere in campo contro Bologna - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it
AA

Maurice Ndour: valutazioni in corso. La Germani è a Bologna dove lunedì, alle 20.30, alla Virtus Arena, sfida la Virtus Bologna nel posticipo della dodicesima giornata.

L’ala-centro senegalese ha subito un colpo da Alviti nel match vinto dalla Pallacanestro Brescia domenica scorsa contro Varese. Di fatto, nel corso della settimana non si è allenato. Le condizioni del trentatreenne di Sindia sono lentamente migliorate, ma il giocatore non è chiaramente al meglio.

Proprio la sua assenza in gara-2 e gara-3 delle finali scudetto si rivelò deleteria per una serie già di per sé semi-impossibile. Sarà tradizionale «game-time decision». Se Ndour, d’accordo con coach Cotelli e il suo staff, se la sentirà, proverà a dare una mano alla squadra, nel match che mette di fronte la capolista Brescia e le Vu Nere, che inseguono a -2.

Ma all’orizzonte, per i biancoblù, c’è anche un’altra partita molto delicata. Quella di domenica 29, al Palaleonessa, contro la Reyer Venezia.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Germani Pallacanestro BresciaVirtus BolognaMaurice NdourBologna
Icona Newsletter

@Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario