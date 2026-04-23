Martelossi: «Germani, che gruppo. Mi ha impressionato la difesa»

Udinese, 60 anni compiuti da poco, allenatore del Basket Brescia Leonessa tra il 2012 e il 2014, uomo di pallacanestro da oltre trent’anni, la lettura della volata finale della regular season di Alberto Martelossi è chiara, lucida, completa.

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Il «Martello», tra l’altro, era sugli spalti del PalaTrieste domenica, quando la Germani ha battuto i giuliani confermando il secondo posto in classifica (40 punti come la Virtus Bologna, dietro per via degli scontri diretti). Via con le domande a raffica.

Martelossi, mancano tre partite. Le Vu Nere sono favorite per il primo posto al termine di questa combattuta stagione regolare?

In realtà è tutto possibile. Bologna, comunque, non ha un calendario sfavorevole. Il rietro di Pajola sarà un bel vantaggio. Ma il bello di questo campionato è che tutto è possibile.

La Virtus, la Pallacanestro Brescia, poi Olimpia Milano e Reyer Venezia. Quindi un solco di 6 punti prima di trovare Tortona...

Le prime quattro hanno dato davvero tanto. Sono, con merito, le principali candidate allo scudetto.

Domenica c’è Reyer-Olimpia: come finisce?

Venezia è un po’ la grande incompiuta del campionato. Ha potenzialità immense, mai del tutto espresse. A volte va in fibrillazione e perde. Con Milano ha una grande occasione per dimostrare il proprio valore. L’Olimpia? Cito Repesa: è la squadra favorita per lo scudetto. Laformazione di Poeta ha tanti assi nella manica. Ma deve crescere ancora sul piano della solidità difensiva. Le vittorie che contano nascono da difese ruvide che permettono solo tiri sporchi.

Alberto Martelossi

E la Germani?

Mi aggancio al discorso fatto circa l’Olimpia. Mi sta impressionando la solidità difensiva di Brescia. Anche a Trieste, specie nell’ultimo quarto. Balzano agli occhi le giocate offensive, i canestri di Della Valle e Burnell, e va bene. Ma ciò che ho visto è il grande sforzo collettivo nella metà campo senza palla: sacrificio di tutti, gruppo solidissimo, senza gelosie. In questa squadra ci sono giocatori che furono allenati da Magro. La qualità della condivisione della palla in attacco è cresciuta molto con Poeta. Cotelli ha alzato di tanto la forza della difesa. Gli faccio i miei complimenti.

Quanto incide o ha inciso la vicenda Trapani su questa classifica così particolare?

La prima considerazione è relativa all’aspetto sportivo ed etico. Casi del genere non devono ripetersi. In realtà tutta la questione incide un po’ sulla regolarità e l’equità del campionato. Qualcuno ha giocato a Trapani, sobbarcandosi una trasferta lunga e magari giocando una gara dura. Altri, invece, no. La cancellazione della Shark dal campionato, chiaramente, ha poi dimezzato le retrocessioni. Là in basso qualcuno respira di più, naturalmente....

Tanto che adesso le principali indiziate per il salto all’indietro sono Dinamo Sassari (che deve pure osservare il turno di riposo) e Treviso, prossima avversaria della Germani, domenica. I sardi sembrano i più a rischio.

Lo dicono tutti... La Dinamo ha vissuto un campionato particolare. Ha iniziato male, è salita nella parte centrale e adesso è in picchiata. Treviso ha trovato il bilanciamento giusto in corso d’opera. La squadra che ha iniziato il campionato era carente. Quella attuale è completamente diversa. I colpi da maestro? Croswell e Cappelletti. Quest’ultimo, tra i migliori cinque italiani del campionato, secondo me. A proposito di italiani, fatemi dire un’altra cosa.

Prego...

Sono molto felice di aver visto in campo, nei momenti cruciali del match con Trieste, Cournooh e Mobio. Hanno dato un grande contributo difensivo. Ho avuto il piacere di allenarli. David una vita fa, a Ferrara. Joseph a Udine, nel 2020-2021.