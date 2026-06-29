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L’ex Germani Burnell riparte da Milano: «Incredibilmente entusiasta»

L’ala della Florida ha giocato a Brescia nelle ultime due stagioni: «Non vedo già l’ora di dare ai miei compagni, agli allenatori e ai tifosi tutto quello di cui dispongo»
Burnell in maglia Brescia contro Milano - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it
Burnell in maglia Brescia contro Milano - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

La Pallacanestro Olimpia Milano ha raggiunto un accordo pluriennale con Jason Burnell, ala di 2.01, nato il 15 agosto 1997, a DeLand, Florida, proveniente dalla Germani Brescia. «Sono incredibilmente entusiasta per quello che questo nuovo, eccitante, capitolo della carriera, in un grande club come Milano, rappresenta per me e per la mia famiglia – ha spiegato Burnell –. Non vedo già l’ora di dare ai miei compagni soprattutto, agli allenatori e ai tifosi tutto quello di cui dispongo».

La carriera

Burnell ha cominciato a giocare alla DeLand High School, poi si è trasferito alla Providence School di Jacksonville nell’ultimo anno di liceo. Nel 2015/16 ha giocato a Georgia Southern ma dopo una stagione si è trasferito al St. Petersburg College.

Nel 2017 è passato a Jacksonville State, poi la sua carriera professionistica è cominciata in Italia, a Cantù. Nel 2020, è passato a Sassari e nel 2022-23 ha giocato a Brindisi. Nelle ultime tre stagioni è stato a Brescia. In sette anni in Italia, ha giocato 40 partite di play off raggiungendoli in ogni stagione tranne nella prima in cui non vennero disputati.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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