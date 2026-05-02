Serie C, gara-3: Pisogne festeggia la salvezza, Mazzano si arrende
Per i secondi è sfumato il sogno promozione, mentre i sebini respingono Gorle assicurandosi la permanenza in categoria
Tommaso Olivari
Coach Mazzoli (Pisogne) - Foto Roberto Rinetti
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