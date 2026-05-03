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La Germani sfida Tortona per blindare il secondo posto: la diretta

Brescia si garantirebbe aritmeticamente il piazzamento in caso di vittoria. Ancora out Massinburg
Marco Mezzapelle
Coach Matteo Cotelli - Foto New Reporter Checchi © www.giornaledibrescia.it
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