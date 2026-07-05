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Il saluto in lacrime di Della Valle a Brescia: «Speravo fosse per sempre»

L’ex capitano dell’ormai scomparsa Germani ha affidato ai social il suo saluto, tra ricordi ed emozioni: «Questa per me sarà sempre casa, è un arrivederci e non un addio»
Gianluca Magro

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Amedeo Della Valle: addio a Brescia tra le lacrime - Foto Newreporter Checchi © www.giornaledibrescia.it
Amedeo Della Valle: addio a Brescia tra le lacrime - Foto Newreporter Checchi © www.giornaledibrescia.it

Emozione, lacrime, il sincero dispiacere per quanto accaduto alla pallacanestro a Brescia, il fatto di «essersi sentito un supereroe» qui in città. Con la convinzione che si tratta «di un arrivederci» e non di un addio.

Amedeo Della Valle rompe il silenzio dopo giorni e soprattutto dopo che la Germani Pallacanestro Brescia ha cessato di esistere, al pari della serie A al PalaLeonessa. Lo ha fatto con un messaggio sul suo profilo Instagram, carico di affetto e di gratitudine per città e tifosi.

Pensieri

 «Per qualcuno sono solo cinque anni, per me però sono stati cinque anni di emozioni», dice l’ex capitano biancazzurro. «All’inizio Brescia non è semplice ti guarda, ti osserva e poi ti lascia entrare: il nostro legame con il tempo è diventato sempre più forte. Mi sono sentito un supereroe a girare in città... Insieme abbiamo raggiunto risultati di squadra e individuali che rimarranno scritti nella storia».

E ancora: «Essere il vostro capitano è stato un orgoglio, una responsabilità un sogno. Spero possiate sostenermi anche con un’altra maglia… Diciamolo: lo so che il concetto di per sempre è quasi impossibile nella vita ma sarò sincero, a questo giro ci avevo quasi creduto. Nel mio cuore sento che questo è solo  un arrivederci e continueremo a vederci in città. Brescia è casa, grazie a tutti».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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Germani Pallacanestro BresciaAmedeo Della Valle
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