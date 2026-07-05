Il saluto in lacrime di Della Valle a Brescia: «Speravo fosse per sempre»

L’ex capitano dell’ormai scomparsa Germani ha affidato ai social il suo saluto, tra ricordi ed emozioni: «Questa per me sarà sempre casa, è un arrivederci e non un addio»

Gianluca Magro Caposervizio 05 luglio 2026 1 ' di lettura

Amedeo Della Valle: addio a Brescia tra le lacrime - Foto Newreporter Checchi © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Germani Pallacanestro BresciaAmedeo Della Valle Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...