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Basket a Brescia, nuova società: ecco il comitato tecnico

Ne fanno parte il coordinatore Matteo De Maio, Matteo Bonetti e Paolo Franceschetti: a loro il compito di individuare allenatore e general manager
Daniele Ardenghi

Daniele Ardenghi

Giornalista

Tifosi della Pallacanestro Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
Tifosi della Pallacanestro Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Pluralismo, unione di intenti, suddivisione dei compiti. La nuova società che riporterà il basket a Brescia dopo la cessione Ferrari-Matiasic si struttura sempre più e in questi giorni, al termine di tutti gli iter burocratici, dovrebbe presentare il progetto e la partecipazione alla prossima serie B Nazionale in una conferenza stampa.

La presidente Graziella Bragaglio presenta intanto il comitato tecnico, il cui lavoro inizierà a breve o più probabilmente è già iniziato sotto traccia. A chi lo compone, subito il compito di individuare allenatore e gm con i quali poi si costruirà la nuova prima squadra. Lo presiede Matteo De Maio, direttore generale di Btl, con un passato da allenatore di basket e notevole conoscitore di pallacanestro, Matteo Bonetti (già anima del ritorno della pallacanestro a Brescia nel 2009) e Paolo Franceschetti (imprenditore con Slingofer e altro uomo di palla a spicchi da sempre).

«Siamo lieti di comunicarvi ufficialmente la nuova composizione del Comitato Tecnico della nuova newco – afferma Bragaglio –. L’organo, selezionato con l'obiettivo di garantire la massima qualità formativa, la crescita dei nostri atleti e il raggiungimento dei traguardi sportivi prefissati, guiderà e coordinerà l'intera area tecnica per la stagione in corso. Siamo certi che la professionalità, l'esperienza e la passione dei membri scelti rappresentino un valore aggiunto fondamentale per il futuro della nostra società. Lo compongono Matteo De Maio, (coordinerà il team), Matteo Bonetti e Paolo Franceschetti».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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