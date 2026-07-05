Basket a Brescia, nuova società: ecco il comitato tecnico

Ne fanno parte il coordinatore Matteo De Maio, Matteo Bonetti e Paolo Franceschetti: a loro il compito di individuare allenatore e general manager

Daniele Ardenghi Giornalista 05 luglio 2026 1 ' di lettura

Tifosi della Pallacanestro Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Germani Pallacanestro BresciaPallacanestro Bresciacomitato tecnico Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...