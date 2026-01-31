Giornale di Brescia
Abbonati
Basket

Verso Milano-Germani, Cotelli: «Ci serviranno compattezza e unione»

Daniele Ardenghi
Ivanovic più no che sì, Massinburg sarà un elemento chiave, i problemi di organico dell’Olimpia
Matteo Cotelli, coach della Germani - © Checchi@newreporter
Matteo Cotelli, coach della Germani - © Checchi@newreporter
AA

Come afferma coach Matteo Cotelli in conferenza stampa, nella sede di San Zeno, Olimpia Milano-Germani sarebbe, o se si vuole «è una partita che non ha bisogno di presentazioni». Eppure i temi diversi dal solito della sfida di domani, alle 16, all’Allianz Cloud tra terza (a-4 dalla Pallacanestro Brescia) e seconda sono tantissimi. Il più scottante riguarda le condizioni del playmaker della Pallacanestro Brescia Ivanovic. «La zona della spalla è ancora intorpidita - afferma il trentottenne bresciano -. Decideremo il giorno della partita. Il giocatore, naturalmente, sta cercando di fare di tutto per scendere in campo, ma al momento è più no che sì».

Pure l’Olimpia - che ha comunque una profondità di roster non paragonabile - ha problemi. Bolmaro si è infortunato l’altra sera nella vittoria interna di Eurolega contro il Partizan. Non dovrebbero esserci (almeno) Diop e Tonut. Mannion pare in dubbio, come Booker. Brown è fuori dal progetto. «L’Olimpia, da quando Poeta è allenatore, ha più armi in attacco. I pick&roll che coinvolgono Ellis e Nebo, e le uscite di Brooks» sono solo le prime citate di un lungo elenco. Per quanto riguarda al fase offensiva di Brescia, invece, «dovremo scontrarci con la fisicità dei nostri avversari. Dovremo cercare di avere fiducia al tiro, dovremo essere compatti e uniti, ci servirà flusso di gioco».

Ricerche di soluzioni

Di qui il primo problema. Il principale creatore di flusso di gioco è proprio Ivanovic. Gli altri trattatori di palla, con qualità diverse? Cournooh, Della Valle e... Massinburg. Il fin qui altalenante (e a lungo infortunato) esterno statunitense sarà chiamato a rispondere presente, a gran voce. «Avrà maggiori responsabilità - prosegue il coach, che ribadisce stima e fiducia in tutte le doti del giocatore - anche per quanto concerne il ruolo di ball-handler. Ha vissuto mesi non semplici. Abbiamo pensato che il periodo tra dicembre e gennaio fosse quello in cui doveva riacquistare condizione fisica e serenità. Non so quando sarà, ma sono sicuro che siamo vicini alla sua "esplosione". Fosse proprio contro Milano, ovviamente, sarebbe bellissimo...».

Un po’ di orgoglio

 Il dato che anche un’eventuale sconfitta non permetterebbe all’Olimpia né un aggancio alla Germani né un sorpasso non è esattamente indifferente. «Vero - concorda Cotelli -. È ulteriore prova della qualità della nostra prima parte di regular season. Questo, però, non ci dà grande serenità. Non andiamo a Milano pensando che saremmo sereni in caso di sconfitta».

Una persona speciale

Poi, naturalmente, c’è il primo duello tra Cotelli e Poeta, entrambi nel ruolo di head coach. «Ci stimiamo, siamo amici - ricorda il bresciano -. Ci sentiamo tutte le settimane per sostenerci. Affrontarlo sarà un onore, perché è una persona speciale e perché è, e sarà, un grande allenatore».

La probabile assenza di Ivanovic apre il solito tema. Brescia rende così bene perché è una squadra corta, Brescia può soffrire se manca un giocatore chiave, Brescia dovrebbe fare qualcosa in entrata? Cotelli dà una risposta sensata, ma che sta nel mezzo. Da un lato ci si dovrà pensare a bocce ferme. Dall’altro, se ci fossero chance (sensate ed equilibrate) sul mercato, il club si muoverebbe anche in tempi brevi. Ma il mercato attuale non è facile. Nemmeno, per dire, per la stessa Milano...

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Germani Pallacanestro BresciaBasketOlimpia Milanocampionato di serie ABrescia
Icona Newsletter

@Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario