Germani, ecco perché Massinburg può essere l’uomo del 2026

Tante immagini, tante diapositive di CJ Massinburg. CJ sta per Christian Jalon, Dallas, Texas, 14 aprile 1997. Tra quattro mesi e mezzo compirà 29 anni.

Leggi anche PalaLeonessa «wow»: sette vittorie su sette gare in casa per la Germani

L’esterno versatile (guardia-ala, all’occorrenza pure playmaker) arriva alla Germani (oggi capolista con la Virtus Bologna) venticinquenne. Giovane. Reduce dalla propria prima stagione «over-seas», in Francia, al Limoges, dove è stato protagonista assoluto. Tanti palloni in mano, ha già dato la sensazione di saper fare tante cose. È uno degli uomini chiave che Magro e De Benedetto scelgono per una stagione chiave. Quella in cui la Pallacanestro Brescia - reduce dal terzo posto in regular season, dalla semifinale di Coppa Italia e dai quarti play off scudetto persi in quattro gare contro la Dinamo Sassari - è chiamata al grande salto. C’è un campionato in cui provare a essere protagonisti, un’Eurocup con cui cimentarsi, una Coppa Italia che chissà... Il roster è molto lungo. Il colpo di scena di fine luglio è il ritorno (o la permanenza) di Della Valle, che pareva destinato a giocare a livello superiore.

In conferenza stampa, a San Zeno, Magro e De Benedetto presentano l’americano come «utility-guy» in uscita dalla panchina dal quale - sono certi - Brescia potrà ottenere tanto. Raramente sbagliano. Nel piccolo shop presente in sede abbondano già le canotte con numero 5 e il suo nome sulle spalle. Massinburg, in realtà, impiega un po’ a entrare nella nuova dimensione. La Germani inizia pianino sia in Italia sia in Europa.

Seconda diapositiva

Amedeo Della Valle e CJ Massinburg nel 2022 - © www.giornaledibrescia.it

È il 23 ottobre 2022. I biancoblù sono già nel frullatore di un bel numero di viaggi aerei e col pullman. Hanno appena perso 82-81 al PalaPentassuglia di Brindisi. CJ ne ha segnati 12, è stata una delle sue prime buone partite. Nell’intervista del dopo-gara non perde la fiducia nel progetto né in sé stesso, ma ammette che non è così facile abituarsi a giocare in un palazzetto come quello di Contrada Masseriola (poco più di 3.500 di capienza) in cui ciascuno ti urla contro. In Francia le cose, spesso, erano tranquille.

Terza diapositiva

Domenica 19 febbraio 2023. Il rendimento di Christian Jalon è cresciuto seguendo una linea non retta. Quello della Germani non è cresciuto e basta. Si è classificata alla Final Eight del Pala Alpitour per il rotto della cuffia. Ma ha battuto l’Olimpia Milano ai quarti e Pesaro in semifinale, e si trova - contro ogni pronostico, da ultima del seeding - a giocarsi la finale con la Virtus Bologna. Mancano 49’’ alla sirena, Brescia è avanti e l’esterno s’inventa un runner spaventoso che fa solo rete, la parabola sembra quella di una lacrima: 80-73. È il canestro che, di fatto, indirizza la partita e porta i biancoblù al primo grande titolo della loro storia. L’Eurocup terminerà agli ottavi, la Germani resterà fuori dai play off dopo quell’assurdo pomeriggio al PalaMangano di Scafati.

Leggi anche Il sogno diventa realtà: la Germani vince la Coppa Italia di basket

Quarta diapositiva

In realtà è un minifilm. Massinburg si ripresenta a Brescia con un ruolo chiaro. Essere sesto uomo, cambiare un po’ Della Valle e un po’ Petrucelli. In una delle prime puntate di Basket Time della stagione racconta di aver lavorato tantissimo, in estate. Specie sulla fase difensiva. Ogni parola pronunciata nello studio di Teletutto si fa carne sul parquet. Ogni previsione di Magro e De Benedetto si dimostra vera. Adesso CJ è davvero un «utility-guy» totale. La certezza delle gerarchie lo aiuta.

Massinburg nel 2024 contro Milano - © www.giornaledibrescia.it

Brescia, senza più l’Eurocup da giocare, resta in testa per tante settimane. Chiude terza, esce in tre gare in semifinale scudetto con la solita Olimpia Milano. Christian Jalon si porta a casa i premi individuali per Miglior sesto uomo e giocatore maggiormente migliorato della stagione. Resta in mente una giocata su tante, nello specifico nella vittoria 77-70 al PalaBigi, su Reggio Emilia. Lui chiude con 10 punti, 6 rimblazi 5 assist. Uno di questi è un gioco di prestigio per il più comodo dei lay-up di Miro Bilan, in transizione.

Estate 2024, è tempo di saluti. C’è la chiamata del Bahcesehir, squadra turca di Istanbul che mette tanti soldi sul piatto e vuole spaccare il mondo in campionato e in Eurocup. Ci va relativamente vicino. Ma, in realtà, «spacca» Massinburg, nel senso che - senza voler attribuire colpe dirette allo staff dei turchi - il giocatore torna in Italia con due belle cicatrici nei muscoli, ricordi di infortuni che lo tengono fuori mesi.

Quinta diapositiva

Massinburg è quindi tornato a Brescia. Ha 28 anni, pare ulteriormente maturato come uomo, è padre di tre figli, ha un sacco di voglia di mettersi a disposizione. Entrambe le suddette cicatrici, puntualmente, si riaprono. Poco, ma si riaprono. Una durante la partita d’esordio a Treviso, l’altra a Trapani. Fin qui ha giocato 6 partite, molte delle quali a minutaggio ridotto. Per lui 9.5 punti di media. Con la Reyer Venezia ha segnato la sua prima tripla dal rientro dall’ultimo infortunio.

Leggi anche PalaLeonessa «wow»: sette vittorie su sette gare in casa per la Germani

Oggi è l’uomo che, per caratteristiche, può dare a Brescia la tridimensionalità che potrebbe rivelarsi fondamentale nella seconda parte di stagione.

Può essere l’uomo del girone di ritorno dopo un girone di andata (peraltro non ancora finito) in cui s’è sostanzialmente dovuto fare a meno di lui In cui ha giganteggiato la vecchia guardia. Può essere l’uomo che guida le transizioni. Che segna canestri battendo di talento buone difese. Può essere l’esterno che attacca i cambi e che può difendere su più ruoli. Il 2026 è iniziato. L’augurio è che, per Massinburg, la stagione «vera» inizi adesso, col nuovo anno.