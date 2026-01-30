Giornale di Brescia
Germani verso l’Olimpia Milano, Cotelli: «Incontrare Poeta un onore»

Daniele Ardenghi
Appuntamento alle 16 all’Allianz Cloud per una partita ricca di significato in cui ci sarà il primo incrocio con Peppe Poeta nel ruolo di capo allenatore
Loading video...
Cotelli: "A Milano servirà disciplina"
Alle 16 di domenica, all’Allianz Cloud, la Germani, seconda, affronta l’Olimpia Milano, terza, a -4 dalla Pallacanestro Brescia. È una partita ricca di significato, non solo per la classifica, ma anche perché è il primo incrocio con Peppe Poeta nel ruolo di capo allenatore. Ma c’è anche il tema delle assenze dell’Armani, l’ultima delle quali è quella di Bolmaro, e del momento non facile che stanno attraversando i biancorossi.

Preoccupazioni

«La parte sinistra del collo-braccio di Ivanovic è ancora intorpidita – afferma l’allenatore della Germani Matteo Cotelli –. Proverà fino all’ultimo a esserci, ma sarà difficile. La volontà del giocatore di esserci non manca. Al momento è molto difficile».

La probabile assenza di Ivanovic potrebbe portare alla necessità di responsabilizzare il fin qui altalenante Massinburg. «Ha avuto tanti infortuni – prosegue Cotelli –, ci siamo dati i mesi di dicembre e gennaio per attendere che trovi costanza, condizione e serenità. Non so se sarà a Milano, ma sono sicuro che è vicino a esplodere».

La sfida con Poeta? «Tra noi c’è stima e amicizia. Ci sentiamo e supportiamo ogni settimana. Incontrarlo è un onore, per la persona speciale che è, e per il grande allenatore che è e sarà».

Argomenti
Germani Basket BresciabasketOlimpia MilanoMatteo CotelliPeppe Poeta
Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

  3. Ricarica la pagina se necessario