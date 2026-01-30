Germani verso l’Olimpia Milano, Cotelli: «Incontrare Poeta un onore»

Alle 16 di domenica, all’Allianz Cloud, la Germani, seconda, affronta l’Olimpia Milano, terza, a -4 dalla Pallacanestro Brescia. È una partita ricca di significato, non solo per la classifica, ma anche perché è il primo incrocio con Peppe Poeta nel ruolo di capo allenatore. Ma c’è anche il tema delle assenze dell’Armani, l’ultima delle quali è quella di Bolmaro, e del momento non facile che stanno attraversando i biancorossi.

Preoccupazioni

«La parte sinistra del collo-braccio di Ivanovic è ancora intorpidita – afferma l’allenatore della Germani Matteo Cotelli –. Proverà fino all’ultimo a esserci, ma sarà difficile. La volontà del giocatore di esserci non manca. Al momento è molto difficile».

La probabile assenza di Ivanovic potrebbe portare alla necessità di responsabilizzare il fin qui altalenante Massinburg. «Ha avuto tanti infortuni – prosegue Cotelli –, ci siamo dati i mesi di dicembre e gennaio per attendere che trovi costanza, condizione e serenità. Non so se sarà a Milano, ma sono sicuro che è vicino a esplodere».

La sfida con Poeta? «Tra noi c’è stima e amicizia. Ci sentiamo e supportiamo ogni settimana. Incontrarlo è un onore, per la persona speciale che è, e per il grande allenatore che è e sarà».