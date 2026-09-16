È morto Marco Abbiati, storico dirigente della pallacanestro biancoblù

Si è spento a 58 anni: aveva lavorato con Basket Brescia Leonessa e Pallacanestro Brescia dal 2011 al 2021

Daniele Ardenghi Giornalista 16 settembre 2026 1 ' di lettura

Marco Abbiati Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Marco AbbiatiBasket Bresciamorto Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...