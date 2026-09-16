È morto Marco Abbiati, storico dirigente della pallacanestro biancoblù

Si è spento a 58 anni Marco Abbiati, figura molto importante nel panorama cestistico bresciano. Dal 2011 al 2021 è stato infatti direttore sportivo prima del Basket Brescia Leonessa e poi della Pallacanestro Brescia. Abbiati era malato da tempo. Si è spento nella casa di cura San Camillo di Cremona.
Nelle ultime stagioni in biancoblù, il dirigente si era anche occupato dell’attività di scouting. «Anche a nome del Consiglio d’Amministrazione – aveva affermato Mauro Ferrari, amministratore delegato di Germani Spa, nei giorni della cessazione del rapporto lavorativo –, desidero porgere il mio ringraziamento a Marco Abbiati, persona che si è sempre dimostrata seria, riservata e rispettosa».
«Esprimo un sentito ringraziamento a Marco Abbiati per il suo operato, svolto in maniera seria e puntuale nel corso della lunga collaborazione che l’ha portato a lavorare con noi fin dai tempi di Cremona e che lo ha portato a Brescia nel lontano 2011 – il pensiero di Graziella Bragaglio, all’epoca presidente della Pallacanestro Brescia –. Mettendo a disposizione del club la propria esperienza e l’approfondita conoscenza maturata in campo sportivo e dirigenziale, Marco ha rappresentato una risorsa preziosa e un punto di riferimento durante tutte le stagioni trascorse insieme».