Leonessa Brescia, un altro figlio d’arte: ufficiale Mihail Naumoski

Altro giro ed altra ufficialità per l’A2A Leonessa Brescia che ha annunciato la firma di Mihail Naumoski, ala grande della Macedonia del Nord con passaporto italiano. Si tratta di un figlio d’arte, il padre Petar Naumoski è una vera e propria leggenda del basket balcanico con un bacheca piena di trofei e ha anche lasciato il segno in Italia con le gloriose maglie di Benetton Treviso, Montepaschi Siena e Olimpia Milano.
L’annuncio
«Oggi accogliamo Mihail, un giovane giocatore che porta un cognome importante. Essere il figlio di Petar Naumoski significa convivere con una grande eredità sportiva, fatta di talento, sacrificio e vittorie – afferma la presidente Graziella Bragaglio – Mihail con noi avrà l’opportunità di costruire la propria storia, con il lavoro quotidiano, l’umiltà e la passione. Noi siamo felici di accompagnarlo in questo cammino, certi che qui troverà un ambiente che lo valorizzerà. Benvenuto nella famiglia della Leonessa, ti auguriamo che questo sia solo il primo capitolo di una splendida avventura in maglia biancoblù».
Si aggiunge così un altro tassello al pacchetto lunghi biancoblù che dovrebbe chiudersi a breve con il promesso sposo da inizio luglio Matteo Da Ros, altro giocatore da categoria superiore che ha speso le ultime due stagioni in maglia Udine.
La scheda
Nato a Milano l’8 giugno 2003, cresciuto cestisticamente nelle fila del KK Vardar Skopje, Naumoski vanta esperienze nel Settore Giovanile dell’MZT Skopje, squadra della Macedonia del Nord, arrivando anche a indossare la maglia delle squadre Under 17 e Under 19 della Stella Rossa Belgrado.
Dopo una stagione trascorsa al KK Vardar Skopje, coronata con il primo posto al termine della regular season della Super League e con il raggiungimento della finale per la promozione nel massimo campionato macedone, e una trascorsa nelle fila del FMP Akademija, nell’estate del 2025 si sposta in Turchia, indossando la maglia del Pinar Karsiyaka, potendo scendere in campo con lo status di giocatore locale grazie al fatto che il padre Petar, nei suoi trascorsi con Anadolu Efes e Ülkerspor tra la fine degli anni ’90 e i primi anni 2000, aveva ottenuto la cittadinanza turca, mettendo in bacheca oltretutto quattro campionati e cinque Coppe di Turchia.
Nel dicembre del 2025 lascia la Turchia e torna in patria, entrando nel roster del KK Feniks 2010, squadra con la quale colleziona 11 partite, con una media di 6.5 punti e 3.9 rimbalzi di media a partita. Con la maglia azzurra ha partecipato nell’estate del 2023 a un raduno della Nazionale Under 20, all’epoca guidata da coach Alessandro Magro, mettendo 4 punti a referto nella sua gara d’esordio, la partita amichevole disputata il 1° luglio 2023 contro la Polonia.