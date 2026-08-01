A2A Leonessa Brescia, arriva il giovane Frosini, figlio d’arte

Un figlio d’arte per l’A2A Leonessa Brescia. Ecco Francesco Frosini, ala diciannovenne che nelle ultime stagioni ha raggiunto buoni risultati a livello giovanile, facendo parte del roster della Scaligera Verona, squadra neopromossa in serie A.
Francesco è il figlio di Alessandro, giocatore dalla grande carriera a livello nazionale e internazionale, che vanta 98 presenze e oltre 500 punti in maglia azzurra e che attualmente è il direttore sportivo dell’Umana Reyer Venezia.
Le parole
«Francesco Frosini è un giovane talento, che porta un cognome importante - le parole di Graziella Bragaglio, presidente del club che si appresta a giocare il prossimo campionato di B Nazionale -. A Brescia avrà la possibilità di dimostrare tutto il proprio potenziale e noi siamo sicuri che potrà crescere ulteriormente sotto la guida di coach Calvani».
La scheda
Nato a Torino il 22 aprile 2007, Francesco Frosini fa parte del settore giovanile della Scaligera Verona assieme al fratello gemello Massimo, iniziando il proprio percorso nella stagione 2021-2022, indossando la maglia della squadra Under 15.
Nella stagione 2022-2023 gioca con l’Under 17 Eccellenza e, pur essendo sotto età, entra a far parte anche del roster della squadra Under 19 Eccellenza nazionale (quattro presenze e 7.8 punti di media). Nell’annata successiva prosegue il doppio impegno con le squadre Under 17 e Under 19, con statistiche di rilievo. Nella stagione 2024-2025 è uno dei punti di forza dell’Under 19 (28 presenze e 11.8 punti di media a partita), ed entra a far parte anche del roster della prima squadra.
Nell’ultima stagione viene aggregato alla prima squadra della Tezenis Verona, capace di centrare la promozione in serie A al termine dei play off, dando al contempo il proprio contributo alla squadra Under 19 nel campionato Eccellenza Nazionale, chiuso con 26 presenze, 9.9 punti di media a partita e un season hight di 22 punti messi a segno contro la Vanoli Cremona.
In nazionale
Francesco vanta la convocazione nella Nazionale Under 15, nella Nazionale Under 16 e in quella Under 17, con cui colleziona quattro presenze e 47 punti a referto e la partecipazione al Torneo internazionale di Utebo (giugno 2024, con una prestazione da 16 punti contro il Canada), disputato in preparazione della Coppa del Mondo di categoria giocata a Istanbul.
Nel 2025 vanta anche la convocazione da parte di coach Marco Sodini, commissario tecnico della Nazionale Under 18, per il raduno di maggio a Montegrotto Terme e per quello svolto a luglio tra Roma e Lasko (in Slovenia), in preparazione dei Campionati europei di categoria giocati ad agosto dello scorso anno.