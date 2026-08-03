Leonessa Brescia: torna D’Ancicco, preparatore fisico

Ecco un altro «ritorno» per la A2A Leonessa Brescia, che annuncia l’ufficialità del nuovo preparatore fisico della squadra che giocherà il prossimo campionato di serie B Nazionale. È Luciano D’Ancicco, che aveva già lavorato nella nostra città per tre stagioni consecutive, tra il 2017 e il 2020.
Le parole del coach
«Non ho mai avuto la possibilità di lavorare con lui – racconta coach Marco Calvani –, ma è stata sempre una persona che ha riscontrato rispetto e apprezzamento dagli addetti ai lavori e credo che questo sia un fattore non indifferente. Parliamo, infatti, di un ruolo estremamente delicato come quello della preparazione della squadra, che presuppone non solo il compito di mettere in moto la macchina di ogni singolo atleta, ma anche di curare la gestione di tutte quelle cose che durante la stagione attengono all’aspetto tecnico dell’attività dei giocatori.
A Brescia siamo fortunati ad avere un preparatore con l’esperienza e un background culturale di assoluto livello – conclude Calvani –, che ha permesso a tanti club e a tanti giocatori di poter usufruire della sua qualità e delle sue competenze tecniche. Oggi ce l’abbiamo noi e siamo contenti di averlo». Ecco la scheda di D’Ancicco, redatta dall’ufficio comunicazione del club.
La scheda
Nato a Caserta il 18 febbraio 1972, Luciano D’Ancicco fa parte del settore giovanile della Juvecaserta, trascorrendo la propria carriera da giocatore tra la serie B2 e la serie C. Nel 2006 intraprende la carriera di preparatore fisico, iniziando proprio nella città della Reggia, passando poi all’Artus Maddaloni e alla ViViBasket Napoli.
La prima esperienza in serie A risale al 2009, quando Franco Marcelletti, storico coach dello scudetto della Juvecaserta nel 1991, lo chiama alla Martos Napoli, società che però non terminerà la stagione. Nel 2010 è a Scafati, dove trascorre tre stagioni, prima di ritornare a Napoli nel 2013. Dall’estate del 2014 si lega alla Virtus Roma, squadra con la quale lavora fino al giugno del 2016, prima di trasferirsi a Ferentino, in serie A2.
Nell’estate del 2017 arriva la chiamata di Basket Brescia Leonessa, squadra con la quale il preparatore campano lavora per tre stagioni consecutive, fino all’agosto del 2020. Nella stagione 2021-2022 compie un’esperienza all’estero, occupandosi dei giocatori del Bcm Gravelines. Poi, nell’estate del 2022, torna in serie A2, rispondendo alla chiamata della Pallacanestro Cantù, dove resta per due stagioni.
Nell’estate del 2024 viene chiamato da Orzinuovi, sempre in A2. Poi, nell’ultima stagione, si sposta a Cremona, sponda Vanoli, tornando così a lavorare con una squadra della massima serie. Luciano D’Ancicco vanta anche un’esperienza nello staff di Italbasket, che risale al training camp compiuto dalla Nazionale nell’estate del 2019, prima del Mondiale in Cina.