Leonessa Brescia, campagna abbonamenti: «Acquisti e rinnovi senza intoppi»

Attorno alla Leonessa Brescia targata A2A, che si appresta a disputare il campionato di serie B Nazionale dopo lo tsunami che ha portato alla sparizione della Pallacanestro Brescia, c’è interesse crescente. E, nelle ore in cui è stato reso noto il calendario della regular season, la società fa sapere, attraverso una nota, che si sta muovendo per l’apertura della campagna abbonamenti. Che, in realtà, sebbene prioritaria, è una delle cento questioni sul tavolo per un club nato a tempo di record e grazie a uno sforzo comune che non ha molti precedenti. È altrettanto chiaro che il «fattore entusiasmo», che si dovrà tradurre in un PalaLeonessa colmo di tifosi, è un elemento centrale.
Le parole
«Cari tifosi – afferma in una nota ufficiale la presidente Graziella Bragaglio –, in queste settimane il nostro mondo sta correndo a ritmi serrati. Dietro le quinte c’è un fermento incredibile: in questo preciso istante le cose da fare sono tantissime, dalla pianificazione della nuova stagione ai dettagli operativi che renderanno ogni partita un’esperienza unica.
Vogliamo però fermarci un secondo per darvi una certezza fondamentale: stiamo lavorando a pieno ritmo alla nuova campagna abbonamenti – prosegue Bragaglio –. Sapere quanto valga per ciascuno di voi quel seggiolino, quell’angolo di spalto, quel rito che si ripete ogni domenica è ciò che guida ogni nostra decisione. Per questo teniamo a rassicurarvi fin da ora: i vostri posti e le vostre prenotazioni saranno totalmente assicurati.
Nessuno perderà ciò che si è guadagnato con la passione e la fedeltà di questi anni ed è per questo che stiamo definendo gli ultimi dettagli per garantirvi una procedura d’acquisto e di rinnovo semplice, chiara e senza intoppi. Manca poco. Presto vi sveleremo tutti i dettagli, le novità e le date ufficiali per l’apertura della campagna abbonamenti. Nel frattempo, noi spingiamo sull’acceleratore. Voi scaldate la voce: la Leonessa Brescia vi aspetta».