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Leonessa Brescia: Burns nome giusto per il ruolo di leader esperto

Sabatini, Vencato e Santinon profili sempre caldi invece per il reparto esterni
Daniele Ardenghi

Daniele Ardenghi

Giornalista

Christian Burns - © newreporter Checchi
Christian Burns - © newreporter Checchi

L’uomo d’esperienza per la Leonessa Brescia, trascinante nonostante l’età avanzata, potrebbe essere Christian Burns. Un ex che il prossimo 4 settembre compirà 41 anni. Che ha giocato a Brescia ben due volte. Nel 2016-2017 e tra il 2020 e il 2023. In biancoblù ha vinto una Coppa Italia da assoluto protagonista. Lo scorso anno in serie A, a Cremona, si può disimpegnare da centro o ala grande. È italiano al 100%. Se sta bene, con la serie B Nazionale ha poco a che fare.

Esterni

Poi c’è un trittico di playmaker, o comunque esterni, che paiono molto vicini alla Leonessa Brescia. I tre profili sono quelli di Gherardo Sabatini, Luca Vencato e Mattia Santinon. Il primo, bolognese di 31 anni, nell’ultima stagione ha giocato all’Urania Milano. In precedenza, tra le tante, ha vestito le maglie di Fortitudo Bologna, Treviso, Ravenna e Andrea Costa Imola. Sarebbe un profilo di categoria superiore.

Piace anche il bresciano Luca Vencato. Playmaker di 31 anni e 194 centimetri, è in realtà fermo da oltre un anno per una catena di infortuni. L’ultima stagione realmente «giocata» è stata quella 2024-2025, per un tratto a Orzinuovi, per l’altro alla Fortitudo Bologna. In rampa di lancio anche Mattia Santinon, 20 anni, la passata stagione Under aggregato alla Germani.

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