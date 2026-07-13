Leonessa Brescia: in queste ore dettagli da limare per Calvani

Il lavoro del Consiglio di Amministrazione e delle figure del comitato tecnico della nuova Leonessa Brescia non si ferma mai. Sebbene senza grandi novità, pure quella di ieri è stata un’altra giornata produttiva. Tra i passi avanti più significativi c’è senza dubbio l’individuazione dell’allenatore, ossia Marco Calvani. Figura che, per caratteristiche anche personali, rappresenta già una sorta di garanzia circa il tipo di obiettivi che la società ha. Coach di spessore e polso, dovrà cercare di contribuire da subito a creare i presupposti per un campionato per lo meno di alto livello in B Nazionale, affinché non si rischi di disperdersi l’entusiasmo che si sta creando (davvero di grande portata) attorno a questa ripartenza.
Lavoro da fare
Ciò detto, sebbene il sessantatreenne romano abbia di fatto vinto il duello con il collega Emanuele Di Paolantonio (vero altro candidato al ruolo), non c’è alcunché di nero su bianco. Anche perché Calvani ha ancora un anno di contratto con la Virtus Roma. E un passaggio con la squadra capitolina andrà per forza di cose fatto. Ci sono dunque dettagli da limare, e non è detto che l’annuncio arrivi esattamente in queste ore. Potrebbe volerci leggermente di più.
Leggermente di più non significa però «molto tempo». In primis perché bisogna subito iniziare a costruire una squadra di qualità. In secondo luogo in quanto è nell’interesse della Leonessa Brescia dare un segnale. Si partirà dal coach, e si punta poi a chiudere entro la settimana per le figure dirigenziali. Nelle pieghe, dovranno arrivare le firme dei primi giocatori.
Intanto, va ricordato, sabato la presidente Graziella Bragaglio ha affermato che «a brevissimo saranno operativi il team dedicato alla comunicazione e alla relazione con gli sponsor, mentre un gruppo di lavoro sta affrontando il tema abbonamenti».
Agenda
Stasera è convocata una riunione con tutti i soggetti che erano già sponsor e che, in previsione del primo aumento di capitale, hanno manifestato la volontà di essere tra i soci della newco che gestirà la squadra. Al termine di questa fase la possibilità verrà estesa anche a figure che fin qui non erano sponsor. E ce ne sono.
Nodo non sciolto. Le prossime giornate saranno fondamentali per capire il futuro del settore giovanile. Ne esiste uno, o meglio ne è esistito uno, che fino a qualche settimana fa faceva capo - con tanto di club affiliati in un’academy - alla Pallacanestro Brescia, semifinalista scudetto. Oggi non è chiara la destinazione di quel tipo di patrimonio, posto che - per regolamento - almeno all’inizio, alla Leonessa Brescia basteranno tre squadre giovanili per partecipare al campionato di B1. Il vivaio biancoblù, insomma, resta al momento un enigma da risolvere, interloquendo anche con Mauro Ferrari.
Mercato
Nel frattempo, sul versante giocatori, il comitato tecnico non è restato immobile. Non ha firmato contratti, ma ha avviato qualche contatto, magari anche su stimolo degli atleti stessi, o delle loro agenzie. Perché la piazza bresciana fa gola, se - come tutto lascia intendere - ci sono solidità e progettualità. Tra i nomi accostati alla Leonessa il play trentunenne Laquintana, l’ala-centro Burns (quasi quarantunenne), l’ala grande (quasi 37 anni) Da Ros.