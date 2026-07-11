Basket, Leonessa Brescia: per la panchina accelerazione su Calvani

Il sessantatreenne romano Marco Calvani, allenatore esperto, è al momento il candidato numero uno per la panchina della A2A Leonessa Brescia, che giocherà il prossimo campionato di B Nazionale.
In giornata ha avuto luogo un lungo CdA, nel corso del quale, tra le varie cose, il comitato tecnico ha relazionato i membri sui vari profili per il ruolo di coach. Dalla società, nessuna conferma, ma Calvani (lo scorso anno alla Virtus Roma e in passato anche a Orzinuovi) avrebbe battuto la concorrenza di Di Paolantonio e Bechi.
Le dichiarazioni
«Oggi riunione molto operativa del Cda della Leonessa Brescia – afferma la presidente Graziella Bragaglio –, che ha fatto il punto con il comitato tecnico sportivo sulle prime mosse da fare sul piano della struttura della squadra. Già nella giornata di lunedì dovremmo essere in grado di annunciare i nomi dei primi fondamentali pilastri della struttura tecnica. Anche dal punto di vista della struttura operativa a brevissimo saranno operativi il team dedicato alla comunicazione e alla relazione con gli sponsor, mentre un gruppo di lavoro sta affrontando il tema abbonamenti. Lunedì sera è convocata una riunione con tutti coloro che erano già sponsor e che , in previsione del primo aumento di capitale, hanno manifestato la volontà di essere tra soci della società neo costituita che gestirà la squadra. Al termine di questa fase la possibilità verrà estesa anche ai non già sponsor».