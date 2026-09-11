Alla Leonessa Brescia il derby di precampionato con Lumezzane

Il primo derby di questa annata tra Lumezzane e Brescia è una partita dai due volti: la LuxArm comanda nel primo tempo e tocca la doppia cifra di vantaggio, la Leonessa sorpassa e dilaga nella seconda metà di gara.
Brescia vince sul campo valgobbino 78-68 e fa quattro su quattro nel proprio precampionato, piegando con pazienza l’arcigna difesa dei padroni di casa. Davanti ai 500 spettatori del Palafiera va in scena una partita vera, dura e anche molto spezzettata dai falli, tanto dal protrarsi oltre le due ore. Nei primi 20 minuti a guidare la contesa sono i valgobbini, aggressivi in difesa e sufficientemente precisi in attacco per punire lo 0/13 dall’arco della Leonessa.
A inizio ripresa tornano protagonisti i titolari della squadra di Calvani e, con la qualità di Da Ros e le prime triple degli ospiti, l’inerzia del match gira. Il parziale biancoblù a inizio terzo quarto è di 16-0, Brescia tocca il +19 e chiude l’incontro controllando agilmente fino al +10 finale.
Ancora in campo. La squadra di Marco Calvani tornerà in campo già nella giornata di oggi, alle 18, inaugurando in questo precampionato il parquet del PalaLeonessa. L’avversaria sarà Torino, squadra di serie A2. Procede veloce intanto la campagna abbonamenti: superata quota 1.300 sottoscrizioni.
Esperimenti
Brescia schiera un quintetto atipico con Santinon, Vencato, Bazan, Lombardi e Burns. Lumezzane risponde con Siberna, Stefanelli, La Torre, Piccionne e Cusin. I valgobbini iniziano aggressivi in difesa e conducono 11-6 al 5’. Brescia fatica in attacco e non segna mai da tre punti. Lumezzane è quindi avanti 20-18 al 10’. Nel secondo quarto i padroni di casa costruiscono triple importanti con Siberna e Alessandrini, mentre la Leonessa si aggrappa ai rimbalzi di Burns. Lumezzane chiude avanti 43-35 all’intervallo: Brescia è nulla dall’arco: 0/13.
La svolta
Calvani ritorna dai titolarissimi a inizio ripresa e Da Ros segna subito due triple che sanno quasi di liberazione: parziale da 11-0 per i biancoblù, che sorpassano. Ora è Lumezzane a non trovare la retina dalla distanza, mentre Da Ros spadroneggia in attacco arrivando a 10 punti nel solo terzo quarto: parziale da 16-0 per la Leonessa.
A inizio ultimo quarto si mette in moto Vencato: 9 punti di fila per lui, +19 Brescia e partita indirizzata. Gli ospiti controllano e chiudono sul 68-78 finale.