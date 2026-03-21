Germani verso Trento, gli acciacchi e i dilemmi di mercato

La cosa bella di molte conferenze stampa della Germani è che si esula dai classici temi riguardanti la partita che sta per arrivare. Anche se, da questi, non si può prescindere. Domani, domenica, alle 18, alla Bts Arena di Trento, la Germani affronta l’Aquila per la ventitreesima di regular season, ottava di ritorno, e rischia di farlo senza Massinburg. Per l’ennesima volta.

In salita

«È stata una settimana tribolata - afferma coach Matteo Cotelli nella sede sanzenese del club -. Ivanovic è guarito, ma il suo ritorno ai livelli ai quali ci ha abituato è un percorso non breve (potrebbe richiedere qualche settimana, ndr). Va gestito. Si allena un po’ con la squadra e un po’ fa lavoro personalizzato». A spaventare, però, è l’esterno di Dallas. «Abbiamo cercato di gestirlo a Cremona - prosegue l’allenatore -. Ma soffre di un affaticamento muscolare e il suo impiego a Trento è in dubbio». In sostanza, da settimana - quasi da inizio stagione - la Pallacanestro Brescia fa la conta dei giocatori disponibili a qualche ora dall’inizio della partita: «Io ci sono, io non ci riesco anche se vorrei, coach ci provo, stringo i denti».

Naturalmente, l’incontro offre anche gli spunti «tradizionali». «La gara di Trento (la Dolomiti Energia è al momento ottava, ndr) è molto importante. È uscita ai quarti di Eurocup, competizione in cui è stata davvero bravissima. Ha esterni di livello, ma non solo. L’abbiamo già battuta due volte, tra Supercoppa e campionato - ricorda il trentottenne bresciano -, ma abbiamo sempre faticato, specie nei primi due quarti».

In profondità. Il discorso, poi, si amplia. I problemi di livello fisico - in questa stagione - sono endemici e il roster è per scelta corto. Poi, si fanno scommesse. Nel caso di Ivanovic si è atteso, il montenegrino pareva in recupero ed è rientrato già domenica scorsa a Cremona. Ma al contempo rischia di rifermarsi Massinburg. Mentre Brescia è Ndour-dipendente per equilibri difensivi e nel reparto lunghi. Che si farà verso i play off (per i quali manca solo l’aritmetica), quando non ci saranno tempi di recupero?

La filosofia

«Lavoriamo con quello che abbiamo - afferma Cotelli -. Dai ragazzi ottengo sempre disponibilità totale, così come tutti sappiamo di avere la società al nostro fianco per qualsiasi cosa, nel caso in cui un movimento diventasse necessario e ci fosse, sul mercato, un profilo adatto. L’unica cosa che ci auguriamo è la possibilità di avere una serie di settimane in cui il gruppo è al completo e in salute».

La storia recente racconta di tante cose. Cotelli, da assistente, le ha vissute tutte. Nel 2021-2022 Brown III non è fondamentale, è un up-grade, ma per qualche ragione le cose non vanno per il verso giusto e la terza forza del campionato esce ai quarti play off, a Sassari con la Dinamo. Nel 2022-2023 Nikolic è fondamentale perché Caupain è out per un lungo infortunio: Brescia non va ai play off, non disputa un’Eurocup trascendentale, ma vince la Coppa Italia. Nel 2024-2025 non si tocca niente e la Germani va come un razzo in finale scudetto, ma lo stop di Ndour la condanna, ancor prima della superiorità della Virtus Bologna.

«L’idea di massima di prendere qualche giocatore prima dei play off, quest’anno, rimane», sostiene l’allenatore, che però resta cauto circa tutte le variabili. Si deve scommettere su Massinburg e sul fatto che starà finalmente bene? Allora si potrebbe pensare a un lungo. Massinburg e Ivanovic non daranno garanzie fisiche? Gli scenari saranno diversi.

Ad aprile

Intano la Legabasket ha annunciato che Reyer Venezia-Germani, gara valida per la ventiseiesima di campionato, si giocherà al Taliercio sabato 11 aprile, alle 20.30.