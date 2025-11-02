Germani a Trapani, il sogno è ripetere l’impresa dei play off

C’è almeno una cosa che accomuna l’ultima volta della Germani a Trapani e questa nuova trasferta siciliana. Il meteo. Era estate tra fine maggio e inizio giugno per le epiche gara-1 e gara-2 di semifinale play off, vinte dalla Pallacanestro Brescia contro ogni pronostico, ed è estate in questo inizio di novembre.

La Pallacanestro Brescia è arrivata sull’isola ieri, dopo l’allenamento mattutino: sole, temperature abbondantemente sopra i 20 gradi, abbigliamento consigliato maglietta e pantaloncini. Fosse uguale anche l’esito sportivo, saremmo a cavallo. Ma, così come lo era nei play off, anche questo incrocio è veramente difficile.

Da sapere

Trapani-Germani si gioca alle 17 al PalaShark. La gara è valida per la quinta giornata del girone di andata di regular season. La radiocronaca diretta è sulle frequenze di Radio Bresciasette. Sul sito del nostro quotidiano gli aggiornamenti testuali.

Ritorni

I biancoblù di Cotelli tornano in Sicilia, Massinburg torna in distinta. Smaltito il guaio muscolare che lo ha tenuto fuori da dopo la gara d’esordio con Treviso (nel mezzo anche il viaggio negli Stati Uniti per assistere alla nascita del terzogenito), il polivalente esterno oggi potrà essere impiegato. Probabilmente con un minutaggio ridotto, o comunque controllato. Discorso simile, dall’altra parte, per Notae, play-guardia agli ordini di Repesa che oggi, di fatto, dovrebbe debuttare in stagione. I granata, però, non dovrebbero avere a disposizione il compagno di reparto Arcidiacono, fermato da un problema inguinale.

Sempre a proposito di ritorni, la Shark ritrova il palazzetto di casa dopo la doppia, impegnativa trasferta tra campionato e Champions League a Tortona (ko 108-100) e in Repubblica Ceca, per giocare contro gli israeliani del Bnei Herzliya (vittoria 77-74).

Il gruppo, nel mezzo, non ha fatto ritorno a Trapani. Gioie e dolori del doppio impegno, che i siciliani sperimentano quest’anno per la prima volta. E forse è proprio questa la principale differenza con gli ultimi scontri con il club presieduto da Antonini, che l’anno scorso era un treno in corsa sui binari della gloria, potendosi concentrare - con un gran roster e il solito, ottimo allenatore - soltanto sulla serie A, affrontata da neopromossa super-fake (regular season chiusa al secondo posto, per questione di uno o due tiri).

Da questo punto di vista, la Germani è invece sempre sé stessa. Ha finalmente potuto lavorare una settimana a roster completo, peraltro dopo aver affrontato domenica scorsa la di certo non irresistibile Cantù. È un piccolo grande vantaggio, che si va a sommare al fatto che la rosa è rimasta praticamente intatta?

Probabilmente sì. Ma attenzione, perché questo incrocio significa tantissimo pure per i padroni di casa, cui il 3-0 della semifinale play off era risultato comprensibilmente indigesto. È stato invece digerito e metabolizzato il -4 di penalizzazione. Grazie a tre vittorie consecutive nelle prime tre di campionato, la Shark è già con la testa sopra il pelo dell’acqua. C’è da pensare che impiegherà molto poco ad agganciarsi al vagone d’alta classifica.

Dal canto proprio, la Germani guarda tutti dall’alto al basso da due settimane. Il primato in solitaria d’inizio stagione è stato conquistato 14 giorni fa a Udine e mantenuto grazie al successo sui canturini. Un successo oggi, naturalmente, garantirebbe di mantenere lo status, almeno fino al complicatissimo impegno di mercoledì, alle 18.30, in casa contro l’Olimpia Milano di Peppe Poeta, oggi assistente di Messina, la scorsa primavera condottiero di quello che resta uno dei momenti più alti (se non il più alto) della pallacanestro a Brescia, ossia - appunto - il raggiungimento della finale scudetto.

Da Brescia sono partiti circa 30 tifosi. Oggi pomeriggio onoreranno il gemellaggio con la tifoserie granata.

Intanto, ieri, in uno dei tre anticipi la Virtus Bologna ha battuto nettamente Trento sul suo campo agganciando in testa la Germani.