Germani, da Reggio Emilia inizia un nuovo campionato

La pausa per le Nazionali prometteva di restituire a coach Matteo Cotelli una Germani finalmente al completo. Ossia con il recuperato Massinburg a disposizione. Potrebbe non essere così. Perché se è vero che il ventottenne di Dallas è pronto e scalpita, anche se andrà gestito, è altrettanto vero che si è fermato all’improvviso Rivers. Per lui, un affaticamento muscolare. Non dovrebbe trattarsi di qualcosa di grave, ma il giocatore sente dolore. Verrà provato stamattina, a poche ore dalla palla a due del match di Reggio Emilia. Se tutto andrà bene, verrà gettato nella mischia. Altrimenti si aspetterà. Curiosità: sono out anche i due Under Doneda e Santinon. In panchina andrà la giovane guardia-ala Toure.

Da sapere

Reggio Emilia-Germani, anticipo della decima giornata di regular season, è in programma oggi, alle 20.30, al PalaBigi. L’altro anticipo è Dinamo Sassari-Trieste (in campo alle 20). La radiocronaca diretta è sulle frequenze di Radio Bresciasette. Sul nostro sito gli aggiornamenti testuali.

Un altro campionato

In conferenza stampa, a poche ore dalla partenza in pullman per Reggio, il coach della Pallacanestro Brescia Matteo Cotelli si sofferma a ragionare sui cambiamenti che caratterizzano il campionato italiano dopo la pausa. Alla guida dell’Olimpia Milano c’è Poeta, e non più Messina. Trapani vive giorni di caos, e il futuro del club è abbastanza incerto. Diverse squadre si sono mosse sul mercato (ad esempio, Udine si è assicurata il playmaker Christon, a Brescia nel 2023-2024).

«Ne parlavo proprio con i ragazzi - afferma il trentottenne bresciano -. Il livello, adesso, si alza. Le squadre si sono rinforzate, molte hanno sfruttato la pausa per cementarsi. Le partite saranno più difficili, soprattutto le gare in trasferta, a iniziare da quella di Reggio Emilia». Per certi versi, pure la Germani è «un po’ nuova». C’è Massinburg, che fin qui ha giocato la prima di campionato contro Treviso ed è sceso in campo nel ko di Trapani (l’unico di questa prima parte di campionato), pur dovendosi fermare nel finale. Il dato di fatto è che il blocco dello scorso anno ha risposto alla grande, vincendo tutte e sette le partite in cui si è trovato spalle al muro a causa dell’assenza del forte esterno. È altresì vero «che adesso possiamo contare su una sorta di nuovo innesto - fa notare Cotelli -. Ci arriverà qualche stimolo diverso proprio da lui, che in questa fase va ancora gestito, ma che scalpita e ha grande voglia di giocare. Vedo comunque tanta voglia da parte di tutti gli elementi della rosa. Ci siamo riposati un po’ dopo la vittoria con Cremona, poi abbiamo lavorato bene sia la settimana scorsa sia questa. Ho sempre ricevuto grande disponibilità da parte di tutti. Poi, alla luce di come stavamo andando, sarebbe stato quasi meglio non avere la pausa per le Naizonali...».

La gara del PalaBigi - lo ricorda lo stesso coach della Germani - è complicata. Gli avversari sono carichi di talento e potrebbero ritrovare proprio oggi l’ala grande Cheatham, di ritorno da un infortunio. Se così fosse (ne scriviamo qui a fianco) l’allenatore dei reggiani Priftis sarà chiamato a una scelta circa uno straniero da lasciare in tribuna. Il trentenne di Vallejo, California, «dà grande qualità e molta imprevedibilità all’attacco dei nostri avversari - ricorda Cotelli -. Comunque, abbiamo preparato la partita immaginando i vari scenari». La gara, il coach della Germani è sicuro, «è colma di insidie. Siamo chiamati a macinare il nostro gioco in attacco e a mostrare la solidità in difesa che ha caratterizzato le nostre ultime prestazioni». Vincere significherebbe difendere la prima posizione in classifica. Anzi, significherebbe occupare la vetta in solitaria almeno fino a lunedì, giorno in cui la Virtus Bologna ospiterà Tortona nel posticipo.