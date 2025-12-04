Caos Trapani, il club attacca: «Repesa è scappato»

Trapani accusa Jasmin Repesa di «scappare» senza salutare nessuno, nemmeno il popolo che lo ha adorato, e di aver rifiutato un colloquio telefonico con il presidente Valerio Antonini. La società afferma poi che l’ala-centro Amar Alibegovic, per decisione del club stesso, non ricopre più il ruolo di capitano. Il giocatore, si legge nella nota ufficiale della Shark pubblicata ieri, «viene temporaneamente escluso dalla rosa della prima squadra». Per lui sono previsti allenamenti in disparte. Il trentenne bosniaco con cittadinanza italiana, però, in un lungo post sui social, precisa che «la scelta di andare è solo mia e della mia famiglia, non sono stato messo fuori da altri».

Fatto sta che una delle squadre più forti del campionato - sarebbe prima senza la doppia penalizzazione, per un totale di cinque punti tolti - adesso è nel caos. La piazza è amareggiata non solo per i suddetti addii, ma anche per l’atmosfera di grande incertezza circa il futuro della pallacanestro a Trapani.

La versione del club

Secondo la Shark, Repesa «accusa pretestuosamente la società di violazione di accordi contrattuali. Tali accuse sono totalmente infondate e prive di riscontro – si legge nel comunicato pubblicato ieri –. Trapani Shark ha sempre adempiuto regolarmente ai propri obblighi contrattuali e pertanto ha rispedito al mittente la sua ricostruzione dei fatti. Repesa ha ad oggi scelto di abbandonare la squadra a stagione in corso, scappando, come già accaduto in numerose occasioni nel corso della sua carriera». Il club «non intende accettare passivamente questo ennesimo comportamento irresponsabile che lascia la squadra in una situazione di grave difficoltà tecnica e procura un danno d’immagine rilevante».

Le voci, dall’Isola, intanto si rincorrono. Pare che Antonini abbia incontrato – mercoledì sera – il resto della squadra. Il nuovo capitano, tra l’altro, è John Petrucelli, giocatore della Germani tra il 2021 e il 2024. Repesa sarebbe già tornato in Croazia. Alle 19 di dopodomani, domenica, i granata giocano a Treviso. Il mercoledì successivo, per la Champions League, sono attesi a Tenerife. Da capire chi giocherà, e chi sarà l’allenatore.