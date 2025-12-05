Reggio Emilia-Germani, Cotelli: «Rivers in dubbio, Massinburg c’è»

Sabato, alle 20.30, la Germani scende in campo al PalaBigi per affrontare Reggio Emilia, nell’anticipo della decima giornata di regular season. La Pallacanestro Brescia affronta l’impegno da capolista, insieme alla Virtus Bologna. Gli avversari, invece, sono dodicesimi, con soli 4 punti, dopo una prima parte di stagione al di sotto delle aspettative.

«Non siamo sicuri di avere a disposizione Rivers – afferma il coach della Germani Matteo Cotelli –. Ha avuto un affaticamento muscolare. Decideremo la mattina prima della partita. Massinburg torna invece a disposizione. Chiaramente, dovremo gestirlo. Il giocatore, però, ha davvero molta fame e molta voglia».

La prima partita dopo la pausa è sempre complessa. Soprattutto perché Brescia veniva da un momento incredibile. «E quasi sarebbe stato meglio non fermarsi – ragiona l’allenatore –. Ho ricordato alla squadra che ogni partita, da qui in poi, sarà sempre più difficile. Specie le trasferte, a partire da quella di Reggio. Molte squadre si sono rinforzate a livello di roster. Ho comunque fiducia nel mio gruppo, che si è allenato bene, sempre con grande voglia».