Germani, Del Bono: «Mai creduto alla voce sulla cessione»

Il post

«leri si è concluso il campionato della Pallacanestro Germani Brescia. Un campionato bellissimo, emozionante che ci ha fatto chiudere la stagione regolare al secondo posto e che ci ha fatto volare fino alla semifinale di play off. Siamo usciti anche da questa a testa alta contro una squadra super come la Armani Milano. Un campionato, il nostro, con un collettivo stretto e con infortuni che hanno pesato.

Eppure anche questo anno i bresciani si sono goduti la loro squadra nella massima serie. E che godimento! Siamo diventati una piazza temuta e appassionata. E questo va a merito dei giocatori, degli allenatori, del personale che ruota intorno alla squadra e che si occupa di bimbi e grandi. Ma il merito va anche alla società, al suo consiglio di amministrazione, alla sua presidente, Graziella Bragaglio e a Mauro Ferrari, che ha portato linfa nuova, risorse ma anche tanta tanta energia e umanità. Si ripartirà con l’autunno con la stessa carica e passione, con negli occhi la voglia di vedere gesti atletici che solo nel basket vedi.

Fotogallery 18 foto Play off gara-4, gli scatti di Milano-Germani

Non credo e non ho mai creduto infatti ad una sola parola di chi dice e ha scritto che il titolo fosse in vendita, la proprietà e Ferrari prima di tutti sanno che che tutto ciò che hanno seminato, donato e consolidato nella nostra comunità bresciana non può andare disperso. Sarebbe un errore così gigantesco che nessun bresciano farà mai. Quindi sono felice per questo anno e per questi anni di basket bresciano, e sono molto sereno per il futuro prossimo (il prossimo campionato di A1) che ci aspetta. E forza Brescia! E grazie ai tifosi bresciani sempre favolosi».