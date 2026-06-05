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Milano-Germani, al Forum gara-4 della semifinale play off: la diretta

Massinburg ancora al posto di Nunn, Burnell è nei dodici e ci proverà: in caso di ko è finale di stagione

Daniele Ardenghi Giornalista 05 giugno 2026 1 ' di lettura

Matteo Cotelli - Foto New Reporter Checchi © www.giornaledibrescia.it Massinburg ancora al posto di Nunn, Burnell è nei dodici e ci proverà, nonostante la caviglia dolorante. La Germani gioca gara-4 al Forum di Assago contro l’Olimpia Milano, palla a due alle 20. In caso di ko è finale di stagione. In caso di successo la semifinale va a gara-5, al PalaLeonessa, domenica. La Pallacanestro Brescia prova ad andare all-in per non vivere al Forum l’ultima serata di un gruppo vivo da due anni. Vicende societarie Sullo sfondo le vicende societarie, che però sembrano sempre più indirizzate verso l’assenza di cambiamenti. La squadra dovrebbe restare dov’è, e il club si sta muovendo per organizzare la prossima stagione. La radiocronaca diretta è sulle frequenze di Radio Bresciasette. In questo contenuto gli aggiornamenti testuali. Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Germani Pallacanestro BresciaOlimpia MilanoMilano Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...