Giornale di Brescia
Abbonati
Basket
Sport
⬤ LiveBasket

Milano-Germani, al Forum gara-4 della semifinale play off: la diretta

Massinburg ancora al posto di Nunn, Burnell è nei dodici e ci proverà: in caso di ko è finale di stagione
Daniele Ardenghi

Daniele Ardenghi

Giornalista

Matteo Cotelli - Foto New Reporter Checchi © www.giornaledibrescia.it
Matteo Cotelli - Foto New Reporter Checchi © www.giornaledibrescia.it

Massinburg ancora al posto di Nunn, Burnell è nei dodici e ci proverà, nonostante la caviglia dolorante. La Germani gioca gara-4 al Forum di Assago contro l’Olimpia Milano, palla a due alle 20.

In caso di ko è finale di stagione. In caso di successo la semifinale va a gara-5, al PalaLeonessa, domenica. La Pallacanestro Brescia prova ad andare all-in per non vivere al Forum l’ultima serata di un gruppo vivo da due anni.

Vicende societarie

Sullo sfondo le vicende societarie, che però sembrano sempre più indirizzate verso l’assenza di cambiamenti. La squadra dovrebbe restare dov’è, e il club si sta muovendo per organizzare la prossima stagione.

La radiocronaca diretta è sulle frequenze di Radio Bresciasette. In questo contenuto gli aggiornamenti testuali.

Caricamento...

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Germani Pallacanestro BresciaOlimpia MilanoMilano
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...