Germani, mentre tiene banco il tema Champions arrivano i saluti a Ndour

Mentre in queste ore tiene banco la notizia che la Germani ha chiesto, nell’ultimo giorno disponibile, di partecipare alla prossima Champions League, la Pallacanestro Brescia prosegue nei saluti ai giocatori che non vestiranno il biancoblù il prossimo anno. Tocca adesso all’ala-centro senegalese Maurice Ndour, elemento fondamentale (e di grandi talento e atletismo) sia con Poeta, sia con Cotelli. Memorabili i suoi play off 2024-2025. Ndour è stato tra i migliori giocatori visti a Brescia, di sempre.
Ecco la nota del club. «La Pallacanestro Brescia saluta e ringrazia Maurice Ndour per le due splendide stagioni vissute insieme. Giocatore di assoluto livello e pedina cruciale nelle dinamiche tattiche della squadra, Maurice Ndour ha collezionato 76 presenze con i colori biancoblu, dimostrando un forte spirito di attaccamento alla canotta della Germani Brescia.
Durante la sua permanenza a Brescia ha dato un contributo fondamentale per la qualificazione ad una storica Finale Scudetto nella stagione 2024/2025. Pallacanestro Brescia augura a Maurice Ndour le migliori fortune professionali e personali».