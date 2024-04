Germani, Magro: «Con Cremona dovremo essere aggressivi»

La Germani è prima, Cremona dodicesima. I due punti in palio nell’anticipo della ventottesima di regular season, il derby, valgono per entrambe. Si gioca al PalaRadi alle 20.30. La Vanoli cerca uno sprint per provare un ultimo assalto ai play off. I biancoblù di Magro cercano di difendere la vetta. Ai padroni di casa mancherà Denegri. Adrian è in dubbio.

«Petrucelli sta meglio - racconta il coach della Germani Alessandro Magro -. Verrà in panchina, ma lo useremo solo se ci sarà necessità». L’esterno italoamericano ha avuto una contrattura al bicipite femorale. «Ma il peggio è alle spalle», prosegue il coach, che poi si concentra sul match. «Cremona proporrà tatticismi per sopperire alle assenze. Magari ci troveremo di fronte qualcosa di diverso da quanto abbiamo preparato. Mi aspetto una gara di grande intensità in entrambe le metà campo. Dovremo saper essere aggressivi. Sarebbe un ottimo segnale, dopo le tre vittorie con Varese, Tortona e Reyer Venezia”.