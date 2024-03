La Germani a Varese per sfatare un tabù e tornare momentaneamente in vetta

Alle 21 la Germani scende in campo all'Itelyum Arena di Varese per affrontare l'Openjobmetis, nell'ultima gara di giornata del venticinquesimo turno di regular season. In realtà, il giro di partite si chiuderà lunedì, quando la Virtus Bologna ospiterà Pistoia.

Questo significa che, in caso di vittoria, la Pallacanestro Brescia riconquisterebbe momentaneamente la vetta in solitaria della classifica, in attesa - appunto - che scendano in campo le Vu Nere, che hanno raggiunto e superato la squadra di Magro lunedì scorso, vincendo lo scontro diretto al PalaLeonessa.

La Germani viene da due ko consecutivi in campionato. Stesso discorso per Varese, che però, in classifica, è agli antipodi. L'Openjobmetis è infatti quartultima: di quattro punti il gap di vantaggio sulla zona retrocessione. La gara, al netto degli equilibri in graduatoria, è molto complicata.

Il palazzetto di Varese è maledetto per Brescia, che non vince su quel parquet dal 2018. Non solo: la partita si presenta come un autentico scontro tra filosofie di pallacanestro opposte. I padroni di casa puntano tutto su ritmi alti, attacchi rapidi e tiro da tre punti. La Germani sceglie di condividere il pallone e di coinvolgere spesso il pivot in post basso. Si preannuncia dunque una sfida a punteggio alto. Molto dipenderà dalle percentuali al tiro pesante dei padroni di casa. La radiocronaca diretta è sulle frequenze di Radio Bresciasette. In questo contenuto gli aggiornamenti testuali.